颱風白海豚目前持續往西移動，氣象署不排除最快周五下半天，針對「北部海域、東北部海域」發布海上颱風警報。星宇航空、中華航空陸續公布航班異動狀況，往返沖繩航班部分取消，也有提前、延後、放大機型等狀況，旅客出發前先確認最新航班狀況。
中華航空
航班取消
星宇航空
航班取消
我是廣告 請繼續往下閱讀
航班取消
- 8月6日
- CI122 / CI123 桃園往返沖繩
- 8月7日
- CI120 / CI121、CI122 / CI123 桃園往返沖繩
- CI310 / CI311 台中往返沖繩
- CI2132 / CI2133、 CI132 / CI133 高雄往返沖繩
- 8月8日
- CI310 / CI311 台中往返沖繩
- 8月6日 CI310 / CI311 台中往返沖繩
- 8月8日 CI120 / CI121 桃園往返沖繩
- 8月6日 CI120 / CI121 桃園往返沖繩
星宇航空
航班取消
- 8月6日 JX312/JX313 台中-沖繩
- 8月7日全數台灣往返沖繩航班
- 8月6日 JX870 / JX871 台北往返沖繩
- 8月6日JX302 / JX303 台中往返沖繩