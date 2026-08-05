颱風白海豚目前持續往西移動，氣象署不排除最快周五下半天，針對「北部海域、東北部海域」發布海上颱風警報。星宇航空、中華航空陸續公布航班異動狀況，往返沖繩航班部分取消，也有提前、延後、放大機型等狀況，旅客出發前先確認最新航班狀況。

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中華航空

航班取消

  • 8月6日
    • CI122 / CI123 桃園往返沖繩
  • 8月7日
    • CI120 / CI121、CI122 / CI123 桃園往返沖繩
    • CI310 / CI311 台中往返沖繩
    • CI2132 / CI2133、 CI132 / CI133 高雄往返沖繩
  • 8月8日
    • CI310 / CI311 台中往返沖繩
航班提前

  • 8月6日 CI310 / CI311 台中往返沖繩
航班延後

  • 8月8日 CI120 / CI121 桃園往返沖繩
放大機型

  • 8月6日 CI120 / CI121 桃園往返沖繩
華航將視颱風路徑變化，持續更新航班異動資訊及調整機型，建議旅客利用華航網站、下載Mobile APP或使用行動簡訊提醒功能，查詢確認最新航班動態。


星宇航空

航班取消

  • 8月6日 JX312/JX313 台中-沖繩
  • 8月7日全數台灣往返沖繩航班
航班提前

  • 8月6日 JX870 / JX871 台北往返沖繩
  • 8月6日JX302 / JX303 台中往返沖繩
星宇航空提醒旅客留意「電子郵件」或「手機簡訊」接收異動通知，或是透過官網班機動態查詢最新資訊。

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李青縈編輯記者

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