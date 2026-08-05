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致癌油延燒，有媒體揭露7月4日以20%為下架門檻的會議記錄，食藥署長姜至剛承認余凌冲全程參與。國民黨立委表示，行政院食品安全辦公室主任許輔及食藥署長姜至剛的說法已證實，中聯總經理等三名高層全程參與長達125分鐘的專家會議，痛批衛福部長石崇良「公然說謊」。她並質疑，拍板20%下架標準的責任就在石崇良與姜至剛，同時要求高雄市政府徹查台糖未依法通報苯駢芘超標問題油的責任歸屬。「衛福部長公然說謊！20%標準會議125分鐘，中聯高層坐好坐滿」，姜至剛以及行政院食品安全辦公室主任許輔，總算講出真相。中聯總經理余凌冲、煉油廠廠長陳明榮以及品研課長，從頭到尾全程參與訂定「含20%以上問題油產品下架標準」的專家會議，整整坐了125分鐘。整場會議從頭到尾只有一場，分成兩個議題，中聯高層全程都在場。這也直接證實，石崇良上禮拜宣稱「余男在第二段會議就已離席，並沒有參與20%下架標準會議」，根本就是公然說謊，為了護航廠商，為了幫自己卸責，直接捏造事實，政府誠信蕩然無存。所以，到底是誰在護航中聯？誰讓中聯高層從頭到尾參與20%標準會議？答案就是石崇良。另外，許輔今天也坦白，訂定「含20%以上問題油產品下架標準」的專家會議僅具建議性質，根本沒有決策權。這也證實，最後拍板20%標準、必須為這項政策負責的人，就是石崇良以及姜至剛。至於台糖發現苯駢芘超標七倍的問題油，究竟有沒有通報義務？其實早在113年蘇丹紅事件爆發之後，行政院、監察院以及衛福部都已經講得非常清楚，食品業者只要發現產品或原料有危害食品衛生安全之虞，就應該通報地方主管機關。監察院針對蘇丹紅事件提出的調查報告，更明確將成品、半成品以及原料，全部納入《食品安全衛生管理法》第7條第5項的適用範圍。這些資料都一再證實，台糖依法負有通報責任。可是這段時間，全民看到、聽到的，卻是民進黨政府一個接一個替台糖脫罪的理由與藉口。經濟部拿「爛菜葉」作比喻，衛福部稱脫膠原油屬於半成品，食藥署甚至聲稱「未進入產線，非產品、不違法。」講了這麼多，目的非常明確，就是要幫台糖和高雄市政府卸責。衛福部身為主管機關，寧願自行限縮法律的適用範圍，也要把責任往外推。這幾天，台南市政府與高雄市政府不斷互踢皮球，爭論台糖的地方主管機關到底是誰。今天台糖總算把答案講清楚了，地方主管機關就是高雄市政府。呼籲高雄市政府立即展開調查，好好釐清責任歸屬，台糖內部到底是誰先知道檢驗結果？誰決定不通報地方主管機關？又有多少主管知情？未依法通報、任由問題油流入市面的中聯可惡至極，然而，明知檢驗超標卻選擇不通報的國營企業台糖，以及手上有法律、有權力，卻選擇不管、甚至自行限縮法律適用範圍的衛福部，同樣可惡至極。