「漢光42號演習」實兵演練今（5）日展開，第三作戰區教召部隊上午於新北地區海灘實施編制武器射擊，藉實戰化訓場完成T65K2步槍實彈射擊訓練，提升教召部隊臨戰應變與防衛作戰能力。

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台北後備旅全動員　教召部隊實施T65K2步槍射擊預習

第三作戰區表示，教召部隊完成報到後，陸續實施射擊預習、武器操作及動作要領指導，並結合編制武器射擊、專業專長複訓等課程，使召員逐步熟悉任務與戰場環境，為後續訓練奠定基礎。

第三作戰區指出，此次步槍射擊使用T65K2步槍，召員分別採取立姿、跪姿及臥姿射擊，在靶場輔導人員針對射擊姿勢及操作細節加強指導，在兼顧風險管控的前提下，協助召員迅速掌握射擊要領，達成教召部隊恢復戰力目標。

第三作戰區補充，有別於以往教育召集多於營區固定式靶場實施射擊，此次選定貼近實際作戰環境的實戰化訓場，使召員在不同地形與戰場狀況下接受訓練，強化臨戰訓練成效。


▲漢光42號演習登場，第三作戰區教召部隊實施T65K2步槍實彈射擊訓練。（圖／軍聞社提供）
▲漢光42號演習登場，第三作戰區教召部隊實施T65K2步槍實彈射擊訓練。（圖／軍聞社提供）

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胡郁欣編輯記者

政大畢業後第一份工作即投入媒體實務，長期追蹤產業與科技發展，關注政治、社會議題，也曾任口筆譯者。這些年累積的經驗讓我在採訪和寫作上養成專注、細緻且快速應變的能力。工作之餘，我喜歡運動、爬山、去海邊、看...