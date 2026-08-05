「漢光42號演習」實兵演練今（5）日展開，第三作戰區教召部隊上午於新北地區海灘實施編制武器射擊，藉實戰化訓場完成T65K2步槍實彈射擊訓練，提升教召部隊臨戰應變與防衛作戰能力。
台北後備旅全動員 教召部隊實施T65K2步槍射擊預習
第三作戰區表示，教召部隊完成報到後，陸續實施射擊預習、武器操作及動作要領指導，並結合編制武器射擊、專業專長複訓等課程，使召員逐步熟悉任務與戰場環境，為後續訓練奠定基礎。
第三作戰區指出，此次步槍射擊使用T65K2步槍，召員分別採取立姿、跪姿及臥姿射擊，在靶場輔導人員針對射擊姿勢及操作細節加強指導，在兼顧風險管控的前提下，協助召員迅速掌握射擊要領，達成教召部隊恢復戰力目標。
第三作戰區補充，有別於以往教育召集多於營區固定式靶場實施射擊，此次選定貼近實際作戰環境的實戰化訓場，使召員在不同地形與戰場狀況下接受訓練，強化臨戰訓練成效。
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第三作戰區表示，教召部隊完成報到後，陸續實施射擊預習、武器操作及動作要領指導，並結合編制武器射擊、專業專長複訓等課程，使召員逐步熟悉任務與戰場環境，為後續訓練奠定基礎。
第三作戰區指出，此次步槍射擊使用T65K2步槍，召員分別採取立姿、跪姿及臥姿射擊，在靶場輔導人員針對射擊姿勢及操作細節加強指導，在兼顧風險管控的前提下，協助召員迅速掌握射擊要領，達成教召部隊恢復戰力目標。
第三作戰區補充，有別於以往教育召集多於營區固定式靶場實施射擊，此次選定貼近實際作戰環境的實戰化訓場，使召員在不同地形與戰場狀況下接受訓練，強化臨戰訓練成效。