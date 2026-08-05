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▲HOOK業配薄荷棒，用做夢成為富二代的視角切入，還帶來逗趣舞蹈，讓粉絲笑翻。（圖／HOOK IG@helloiamhook）

YouTube頻道有182萬人訂閱的網紅「HOOK」近日突然在IG向粉絲坦承：「很抱歉我欺騙了大家，其實我家裡很有錢」。這莫名其妙的開場讓粉絲摸不著頭緒，往下看後才知道原來HOOK是在開玩笑，主要是想業配藥妝品牌推出的新產品，還特別拍攝了舞蹈MV，全心全意地置入讓粉絲笑翻，該篇貼文也火速吸引2.4萬人按讚。HOOK被譽為YouTuber界的清流，拍攝業配的手法也超有創意，經常引起粉絲討論。HOOK最近就接到某藥妝品牌的業配，介紹一款薄荷棒，她不走尋常路，居然在貼文一開始就先跟粉絲道歉，稱自己其實是富二代，還開玩笑說：「我從小就學習遺產稅，每年我的父母都會給我243萬，這樣就不會被課稅，我假裝自己很窮，只是想要靠自己而不是靠家族的庇蔭。」HOOK為了吸引更多人將貼文看完，接著又繼續胡編亂造地說：「我一直都有性別疑雲，其實我真的是男的，所以我才一直穿新訓外套」，讓粉絲笑到不行。等到這些浮誇引言講完後，HOOK才正式置入產品薄荷棒：「從小我爸媽就教我要謙虛，錢財不要外露，也要時刻保持清醒，才不會富不過三代」，大家這才發現是她業配的手段。HOOK更拍了一支舞蹈MV，用AI寫歌並號召員工幫忙伴舞，為了推廣產品可說是相當用心，網友看了也紛紛留言：「這間公司是會跳舞的員工有福利嗎」、「這個歌也太洗腦了吧」、「什麼啦，亂講一通哈哈哈」、「下次線下活動可以跳嗎」、「HOOK團隊是全台灣連業配影片都最用心拍攝的一群，超喜歡」。目前該支業配影片已吸引2萬人按讚、38萬次點閱。