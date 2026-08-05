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▲招牌的提拉米蘇一整模只賣300元（圖／翻攝提拉米蘇精緻蛋糕店官網）

8月8日父親節將到來，不少人都會選擇買一份父親節蛋糕回家，但是連鎖蛋糕店「提拉米蘇精緻蛋糕」卻宣告台南店將在8月9日結束營業。事實上該品牌強調價格實惠，一整模原味提拉米蘇只賣300元，一直受到民眾青睞，在全台各區都設有分店。而台南店歇業後，其他8間分店依舊還正常營業。提拉米蘇精緻蛋糕在全台共有9間門市，包括花蓮店、桃園店、板橋店、復興店、承德店、彰化店、台中店、高雄店及台南店，足見品牌規模不小。不料，位在南部地區的台南店，竟宣布將在8月9日正式歇業。「提拉米蘇精緻蛋糕店」產品包含提拉米蘇、芋頭蛋糕、巧克力蛋糕、乳酪蛋糕、乳酪塔，，而各單店現場更有單塊的蛋糕販售。業者的招牌產品提拉米蘇，則標榜使用進口乳酪做成慕斯，加上脆粒餅乾等食材，上頭還撒上法國進口的高脂可可粉，用料不差卻一模只賣300元，也因此被死忠顧客宣稱CP值超高。據悉，業者宣布熄燈原因，是為了因應營運策略之改變，經營團隊審慎評估後，才決議該分店熄燈。