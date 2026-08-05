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▲AI虛擬人代言隱形眼鏡惹議！（圖／截自網絡）

▲AI虛擬人代言隱形眼鏡惹議！（圖／截自網絡）

中國AI短劇《被裁掉的女孩》全網播放量突破兩億，劇中AI演員「方桃子」的獨立角色帳號隨之爆紅。該帳號自6月14日發布首條影片以來，累計粉絲已達40.8萬，達到中等網紅體量，粉絲活躍度與用戶黏著度均處於高水平。隨著流量穩定成長，主創團隊順勢啟動商業化變現布局，8月初，AI演員方桃子發布一條隱形眼鏡種草短影音，隨即在網路上引發熱議。這條廣告影片延續《被裁掉的女孩》劇情設定，以劇情演繹形式向觀眾推廣某品牌隱形眼鏡。影片中，方桃子口播宣傳：「我的隱形眼鏡戴了一天，都很舒服，要試試嗎？」、「這個隱形眼鏡做了高光定軸，可以放心眨眼。」、「我現在戴的就是這個ＸＸ品牌隱形眼鏡」。影片留言區內，部分網友感慨「現在AI虛擬人都能接廣告帶貨了」，但更多網友則提出質疑：「代言隱形眼鏡，連實物上眼什麼感覺都不知道。」、「AI戴的怎麼保證真人使用效果，你想要AI展現出什麼效果，不都是一個指令的事。」網友的顧慮並非沒有原因。隱形眼鏡並非普通美妝產品，其專業名稱為「角膜接觸鏡」，中國國家藥品監督管理局將其劃分為風險等級最高的第三類醫療器材管理。2025年《檢察日報》正義網就曾專文提醒，隱形眼鏡屬於醫療器材，無資質嚴禁銷售。即便是真人網紅拍攝隱形眼鏡種草影片，消費者都需審慎辨別宣傳真實性；而完全依靠程式指令生成畫面的AI虛擬人，口播宣稱「佩戴一天很舒適」，在大眾看來天然缺乏說服力。那麼，AI虛擬人究竟能否合規開展種草帶貨？知名公益律師趙良善解讀指出，中國現行《廣告法》暫無專門法條單獨規制AI虛擬人廣告，但AI帶貨廣告仍須遵守現有廣告法律及配套監管指引。依據《廣告法》第二條規定，所有商業廣告均受該法約束；海南、寧波等地出台的AI廣告合規指引亦明確規定，允許AI虛擬人作為畫面素材發布廣告，但必須顯著標注「本廣告由AI生成」，禁止虛構使用感受、隱瞞AI屬性，所有AI廣告的合規責任皆由背後的運營公司、品牌方共同承擔。趙良善進一步分析，隱形眼鏡屬於第三類醫療器材，《廣告法》第十六條明確規定，醫療器材廣告不得利用廣告代言人作推薦、證明；同時，AI無法真實佩戴隱形眼鏡，口播「戴了一天都很舒服」屬於虛構使用體驗，可能涉嫌構成《廣告法》第二十八條規定的虛假宣傳，這則廣告存在明顯違法違規風險。值得注意的是，趙良善也特別指出，若隱形眼鏡品質不合格導致消費者權益受損，追責對象並非AI角色方桃子本人，而是相關經營主體。依據《廣告法》第五十五條、第五十六條規定，隱形眼鏡品牌廣告主須承擔首要賠償與行政責任；方桃子所屬MCN運營公司作為廣告經營者，若明知宣傳虛假仍製作廣告，須承擔連帶賠償責任；短影音平台若未盡廣告審核義務，消費者則可要求平台披露商家資訊。他也建議，消費者可透過12315投訴管道，或提起民事訴訟主張人身損害賠償。儘管AI短劇《被裁掉的女孩》第二季口碑出現下滑，但AI角色方桃子帳號的商業化運營卻十分成功。根據巨量星圖數據顯示，1至20秒影片報價達人民幣16.8萬元，21至60秒影片為20.8萬元，60秒以上影片更高達25.8萬元。這個廣告報價區間，已貴過大部分真人百萬粉絲網紅，甚至超越不少千萬粉絲網紅的行情。事實上，AI短劇的帶貨轉化能力早已獲得市場驗證。此前爆款AI漫劇《予你深情侵入餘生》中，男主角送給女主角的手鍊同款商品，就在電商平台熱銷，單一平台累計售出超過兩千件，大量觀眾因該劇「被種草」下單購買。這一現象也側面說明，大眾已逐步從情感層面接納AI數位人，數位人不再只是展示前沿科技的載體，正快速湧入流量商業變現賽道。繼方桃子之後，市場勢必會湧現更多同類AI網紅，承接品牌廣告、實現流量變現已成為行業發展大勢。但這一全新業態，也給傳統廣告監管體系帶來全新挑戰——AI網紅種草影片的畫面、佩戴效果均由程式渲染生成，無論視覺效果多麼逼真，終究不是真人在鏡頭前真實試用、實測的過程。如何保障商品宣傳資訊的真實可信度，仍是中國相關單位亟待完善監管細則、建立行業標準的核心課題。