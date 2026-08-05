2026年第45屆新北威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽今（5）日舉辦開賽記者會，正式揭曉本屆參賽隊伍及賽事資訊，預告今夏國際籃球盛事將於新莊體育館隆重展開。男子組賽事將於8月14日至23日率先登場，女子組則於8月26日至29日接續開打。《NOWNEWS》也幫讀者整理賽事相關資訊、賽程、球員名單、賽程和賽事歷史資訊供讀者參考。
中華民國籃球協會多年來透過威廉瓊斯盃持續推動國際籃球交流，讓不同國家及地區的球隊齊聚臺灣。這項賽事不僅提供國內球員與國際強隊切磋的實戰機會，也讓球迷能近距離欣賞高水準賽事，成為每年夏季臺灣籃壇的最重要焦點。
🟡本文重點摘要
📍2026年瓊斯盃看點
📍台北羽球公開賽基本資訊
📍本屆瓊斯盃賽事看點
📍威廉瓊斯盃歷史與緣起
📍2026瓊斯盃男子組重點參賽隊伍名單
國際強權齊聚 UC Irvine再度來台踢館
今年男子組共有8支隊伍參賽，包含地主中華藍、中華白，以及日本、韓國、菲律賓、約旦、馬來西亞與美國加州大學爾灣分校(UC Irvine)。其中UC Irvine為美國NCAA一級球隊，曾在2023年第42屆瓊斯盃以8勝0敗拿下冠軍，本次相隔3年後再度受邀來台，成為本屆賽事一大看點。女子組則由中華藍、中華白、日本、韓國、黎巴嫩及泰國等6支隊伍交手。
男子組迎來新賽制 預賽首度採分組雙循環
為進一步提升整體賽事的競爭性與精彩度，本屆男子組賽制由往年的單循環改為分組雙循環制，分為A、B兩組進行預賽。此舉旨在讓各隊擁有更多交手機會，不僅能讓選手在更多實戰中累積經驗，也更考驗團隊體能與臨場應變能力。預賽結束後將依各隊戰績晉級4強決賽，新賽制將讓球迷欣賞到更多高水準的國際對決。
中華男女籃精銳盡出 藍白陣容正式出爐
男子組中華藍隊：由部分亞運代表隊人選及多位新生代球員組成，包含游艾喆以及高柏鎧等備受關注的球員；同時也有多位過去曾代表中華白出賽的選手，其中丁聖儒與謝銘駿更是首次參加瓊斯盃，期待在國際賽場上展現實力。
男子組中華白隊集結國內大專與職籃年輕好手，加上林現惟、劉耕灝等旅美小將，以及侑城、黃鈞廷兩位美籍台裔好手助陣，盼透過瓊斯盃累積國際賽經驗，為中華隊培育未來戰力。
女子組中華藍隊將以亞運代表隊成員為主要班底，由彭詩晴、林育庭等具備旅外及國際賽經驗的球員領軍，透過本屆賽事持續磨合團隊默契，為接下來的亞運調整至最佳狀態。
女子組中華白隊由旅中球員林佳蓉及多位大專年輕潛力球員組成，期盼增加新生代球員參與國際賽事的實戰經驗。
2026年第45屆新北威廉瓊斯盃賽事基本資訊
▪️比賽地點：新莊體育館
▪️男子組賽程：8月14日至23日
▪️女子組賽程：8月26日至29日（部分預計至30日）
▪️男子組參賽隊伍（8隊）：中華藍、中華白、日本、韓國、菲律賓、約旦、馬來西亞、美國加州大學爾灣分校(UCIrvine)。
▪️女子組參賽隊伍（6隊）：中華藍、中華白、日本、韓國、黎巴嫩、泰國。
▪️賽事售票資訊
第45屆威廉瓊斯盃門票將於8月10日中午12點於年代售票系統正式開賣。
男子組票價：對號座為1000元至2000元（自由座詳見售票系統公告）。
女子組票價：自由座為200元、對號座為400元。
本屆瓊斯盃賽事看點
▪️男子組啟用新賽制：捨棄往年的單循環賽制，今年首度改為「分組雙循環制」。預賽將分為A、B兩組，讓各隊交手機會增加，考驗選手體能與教練團臨場應變，預賽戰績將直接影響最終決賽的對戰組合。
▪️美國UCIrvine強勢回歸：曾於2023年第42屆瓊斯盃以8勝0敗全勝封王的美國NCAA一級球隊加州大學爾灣分校(UCIrvine)，睽違3年再度受邀來台，是本屆奪冠大熱門。
▪️中華隊世代交替與磨合：男子組藍隊匯集亞運代表隊人選與新生代球星（如游艾喆、高柏鎧等），白隊則由年輕潛力大專職籃好手與旅美小將組成，藉此累積國際賽實戰經驗；女子組藍隊以亞運陣容為主（如彭詩晴、林育庭等）進行團隊默契磨合，白隊則著重於年輕世代的接班培養。
威廉瓊斯盃歷史與緣起
▪️賽事命名：為紀念1970年代國際業餘籃球總會(FIBA)秘書長威廉·瓊斯(Dr.William Jones)博士對中華民國籃壇的支持而創辦。
▪️歷史意義：1970年中華民國失去國際奧會會籍後，瓊斯盃自1977年起成為台灣對外最重要的國際籃球交流窗口。
▪️轉型發展：自1998年起，中華籃協將邀請對象轉以亞洲國家為主，提升區域對抗強度。
▪️停辦紀錄：賽史至今僅停辦過4次，分別為1989年（中華體育館大火）、2003年（SARS疫情）以及2020年至2021年（新冠肺炎疫情）。
2026瓊斯盃男子組重點參賽隊伍名單
中華藍
中華白
日本男子籃球代表隊
韓國原州DB新世代男子籃球隊
美國加州大學爾灣分校(UCIrvine)男子籃球隊
菲律賓SGA男子籃球隊
馬來西亞男子籃球代表隊
我是廣告 請繼續往下閱讀
🟡本文重點摘要
📍2026年瓊斯盃看點
📍台北羽球公開賽基本資訊
📍本屆瓊斯盃賽事看點
📍威廉瓊斯盃歷史與緣起
📍2026瓊斯盃男子組重點參賽隊伍名單
國際強權齊聚 UC Irvine再度來台踢館
今年男子組共有8支隊伍參賽，包含地主中華藍、中華白，以及日本、韓國、菲律賓、約旦、馬來西亞與美國加州大學爾灣分校(UC Irvine)。其中UC Irvine為美國NCAA一級球隊，曾在2023年第42屆瓊斯盃以8勝0敗拿下冠軍，本次相隔3年後再度受邀來台，成為本屆賽事一大看點。女子組則由中華藍、中華白、日本、韓國、黎巴嫩及泰國等6支隊伍交手。
男子組迎來新賽制 預賽首度採分組雙循環
為進一步提升整體賽事的競爭性與精彩度，本屆男子組賽制由往年的單循環改為分組雙循環制，分為A、B兩組進行預賽。此舉旨在讓各隊擁有更多交手機會，不僅能讓選手在更多實戰中累積經驗，也更考驗團隊體能與臨場應變能力。預賽結束後將依各隊戰績晉級4強決賽，新賽制將讓球迷欣賞到更多高水準的國際對決。
中華男女籃精銳盡出 藍白陣容正式出爐
男子組中華藍隊：由部分亞運代表隊人選及多位新生代球員組成，包含游艾喆以及高柏鎧等備受關注的球員；同時也有多位過去曾代表中華白出賽的選手，其中丁聖儒與謝銘駿更是首次參加瓊斯盃，期待在國際賽場上展現實力。
男子組中華白隊集結國內大專與職籃年輕好手，加上林現惟、劉耕灝等旅美小將，以及侑城、黃鈞廷兩位美籍台裔好手助陣，盼透過瓊斯盃累積國際賽經驗，為中華隊培育未來戰力。
女子組中華藍隊將以亞運代表隊成員為主要班底，由彭詩晴、林育庭等具備旅外及國際賽經驗的球員領軍，透過本屆賽事持續磨合團隊默契，為接下來的亞運調整至最佳狀態。
女子組中華白隊由旅中球員林佳蓉及多位大專年輕潛力球員組成，期盼增加新生代球員參與國際賽事的實戰經驗。
2026年第45屆新北威廉瓊斯盃賽事基本資訊
▪️比賽地點：新莊體育館
▪️男子組賽程：8月14日至23日
▪️女子組賽程：8月26日至29日（部分預計至30日）
▪️男子組參賽隊伍（8隊）：中華藍、中華白、日本、韓國、菲律賓、約旦、馬來西亞、美國加州大學爾灣分校(UCIrvine)。
▪️女子組參賽隊伍（6隊）：中華藍、中華白、日本、韓國、黎巴嫩、泰國。
▪️賽事售票資訊
第45屆威廉瓊斯盃門票將於8月10日中午12點於年代售票系統正式開賣。
男子組票價：對號座為1000元至2000元（自由座詳見售票系統公告）。
女子組票價：自由座為200元、對號座為400元。
本屆瓊斯盃賽事看點
▪️男子組啟用新賽制：捨棄往年的單循環賽制，今年首度改為「分組雙循環制」。預賽將分為A、B兩組，讓各隊交手機會增加，考驗選手體能與教練團臨場應變，預賽戰績將直接影響最終決賽的對戰組合。
▪️美國UCIrvine強勢回歸：曾於2023年第42屆瓊斯盃以8勝0敗全勝封王的美國NCAA一級球隊加州大學爾灣分校(UCIrvine)，睽違3年再度受邀來台，是本屆奪冠大熱門。
▪️中華隊世代交替與磨合：男子組藍隊匯集亞運代表隊人選與新生代球星（如游艾喆、高柏鎧等），白隊則由年輕潛力大專職籃好手與旅美小將組成，藉此累積國際賽實戰經驗；女子組藍隊以亞運陣容為主（如彭詩晴、林育庭等）進行團隊默契磨合，白隊則著重於年輕世代的接班培養。
威廉瓊斯盃歷史與緣起
▪️賽事命名：為紀念1970年代國際業餘籃球總會(FIBA)秘書長威廉·瓊斯(Dr.William Jones)博士對中華民國籃壇的支持而創辦。
▪️歷史意義：1970年中華民國失去國際奧會會籍後，瓊斯盃自1977年起成為台灣對外最重要的國際籃球交流窗口。
▪️轉型發展：自1998年起，中華籃協將邀請對象轉以亞洲國家為主，提升區域對抗強度。
▪️停辦紀錄：賽史至今僅停辦過4次，分別為1989年（中華體育館大火）、2003年（SARS疫情）以及2020年至2021年（新冠肺炎疫情）。
2026瓊斯盃男子組重點參賽隊伍名單
中華藍
|位置
|姓名
|G
|游艾喆
|G
|宋昕澔
|G
|丁聖儒
|G
|陳將双
|G
|李家慷
|G
|謝銘駿
|F
|周桂羽
|F
|譚傑龍
|F
|雷蒙恩
|F
|馬建豪
|F
|郭俊言
|F
|吳志鍇
|C
|高柏鎧
|C
|藍少甫
|C
|曾祥鈞
|C
|陳冠全
|位置
|姓名
|G
|王威翔
|G
|車侑城
|G
|高國豪
|G
|謝侄豈
|G
|白曜誠
|G
|林韋愷
|F
|林現惟
|F
|黃鈞廷
|F
|涂亦含
|F
|劉耕灝
|F
|張祐瑋
|F
|曾信武
|F
|胡晉豪
|C
|王晟霖
|C
|孫紹奇
|C
|林正
|背號
|姓名
|出生日期
|身高
|體重
|2
|伊久江羅伊英輝
|2004/8/26
|201
|102
|4
|小澤飛悠
|2004/10/04
|190
|92
|5
|広瀬洸生
|2004/10/04
|190
|86
|7
|新井楽人
|2004/03/11
|190
|90
|8
|近怜大成
|2006/06/14
|200
|90
|12
|赤間賢人
|2005/06/19
|189
|81
|13
|松本秦
|2006/07/03
|191
|88
|14
|瀬川琉久
|2006/08/14
|185
|83
|16
|中村拓人
|2001/03/03
|184
|79
|18
|淺野肯尼
|2002/08/16
|197
|87
|21
|湧川颯斗
|2004/05/02
|197
|90
|25
|平岩玄
|1997/12/05
|200
|100
|32
|田中流嘉州
|2003/12/11
|194
|95
|38
|三谷桂司朗
|2001/06/15
|191
|97
|42
|渡邉伶音
|2006/04/02
|206
|100
|54
|境阿利姆
|2004/07/31
|199
|90
|60
|武藤俊太朗
|2005/02/04
|190
|85
|背號
|姓名
|出生日期
|身高
|體重
|1
|李俊熙
|2000/10/05
|193
|85
|2
|趙恩厚
|1999/12/13
|188
|82
|3
|李政玹
|1987/03/03
|191
|100
|5
|鄭浩英
|1998/04/23
|186
|68
|6
|李有珍
|2005/01/17
|200
|84
|7
|李頌玗
|1999/10/28
|183
|85
|8
|亨利·艾倫森
|1997/01/13
|207
|110
|13
|李昀奇
|1997/11/07
|188
|94
|16
|宋宰煥
|2003/04/26
|187
|85
|17
|伊森·阿爾瓦諾
|1996/07/28
|185
|78
|19
|崔成元
|1995/11/04
|183
|78
|22
|雷尚·哈蒙茲
|1997/11/10
|201
|109
|26
|姜相才
|1994/12/31
|200
|100
|99
|李允秀
|1996/09/27
|203
|107
|背號
|姓名
|出生日期
|身高
|體重
|0
|布萊斯·高德曼
|2005/06/12
|198
|91
|1
|托里安·李
|2006/04/26
|183
|75
|2
|哈里森·卡靈頓
|2003/01/30
|201
|95
|3
|伊萊·喬爾
|2004/03/21
|213
|89
|5
|班·埃格博
|2005/07/06
|193
|93
|6
|塔瑪·艾薩克
|2006/12/27
|188
|91
|7
|喬許·帕默
|2007/08/24
|193
|75
|8
|路克·艾薩克
|2007/07/16
|191
|86
|9
|喬凡·傑斯特二世
|2006/11/14
|193
|89
|10
|喬西亞·強森
|2008/06/11
|196
|89
|11
|帕克·斯皮斯
|2007/08/22
|206
|91
|14
|多姆·班索
|2007/07/02
|206
|109
|16
|尼爾斯·庫珀
|2005/01/05
|198
|84
|21
|蘭斯頓·雷德菲爾德
|2003/04/20
|193
|93
|22
|奧利維爾·里烏
|2006/02/02
|236
|138
|23
|尼斯·埃梅內克
|2005/11/18
|208
|102
|27
|提尚·阿希爾
|2006/07/27
|183
|73
|55
|梅森·霍奇斯
|2006/11/14
|201
|98
|背號
|姓名
|出生日期
|身高
|體重
|0
|以賽亞·皮奈羅
|1995/02/02
|201
|100
|1
|雷米·馬丁
|1998/06/16
|183
|85
|7
|馬修·萊特
|1991/02/07
|185
|85
|10
|肖恩·戴夫·伊爾德豐索
|2000/04/14
|183
|85
|11
|邁克爾·盧卡斯·梅多斯
|1998/10/20
|184
|85
|12
|塔胡安·史蒂文·阿吉
|1997/11/12
|206
|102
|13
|喬納森·摩西·馬納利利
|2004/04/13
|182
|82
|16
|毛多·馬利克·迪奧夫
|1999/02/25
|208
|100
|17
|肖恩·丹尼爾·伊爾德豐索
|1997/09/30
|180
|88
|23
|威廉·拉尼爾·納瓦羅
|1997/02/03
|198
|90
|24
|德里克·史蒂文·芬納二世
|1993/12/07
|198
|92
|34
|艾倫·布萊恩特·利瓦格
|2001/07/12
|198
|95
|51
|博班·馬里亞諾維奇
|1988/08/15
|224
|132
|背號
|姓名
|身高
|0
|林志威
|170
|1
|丘佳豪
|177
|3
|張永坤
|186
|4
|李訓聞
|178
|5
|嘉耿
|196
|7
|史蒂芬·格林
|197
|8
|呂威洋
|186
|10
|麥克
|185
|11
|黃億豪
|193
|12
|太極
|193
|13
|邁爾斯·卡特
|208
|15
|陳敬言
|195
|18
|李勁宏
|195
|24
|陳志偉
|186
|27
|陳俊宏
|190
|32
|尚文
|210
|71
|王偉湧
|178