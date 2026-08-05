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國際強權齊聚 UC Irvine再度來台踢館

中華男女籃精銳盡出 藍白陣容正式出爐

2026年第45屆新北威廉瓊斯盃賽事基本資訊

本屆瓊斯盃賽事看點

威廉瓊斯盃歷史與緣起

2026瓊斯盃男子組重點參賽隊伍名單

位置 姓名 G 游艾喆 G 宋昕澔 G 丁聖儒 G 陳將双 G 李家慷 G 謝銘駿 F 周桂羽 F 譚傑龍 F 雷蒙恩 F 馬建豪 F 郭俊言 F 吳志鍇 C 高柏鎧 C 藍少甫 C 曾祥鈞 C 陳冠全

位置 姓名 G 王威翔 G 車侑城 G 高國豪 G 謝侄豈 G 白曜誠 G 林韋愷 F 林現惟 F 黃鈞廷 F 涂亦含 F 劉耕灝 F 張祐瑋 F 曾信武 F 胡晉豪 C 王晟霖 C 孫紹奇 C 林正

背號 姓名 出生日期 身高 體重 2 伊久江羅伊英輝 2004/8/26 201 102 4 小澤飛悠 2004/10/04 190 92 5 広瀬洸生 2004/10/04 190 86 7 新井楽人 2004/03/11 190 90 8 近怜大成 2006/06/14 200 90 12 赤間賢人 2005/06/19 189 81 13 松本秦 2006/07/03 191 88 14 瀬川琉久 2006/08/14 185 83 16 中村拓人 2001/03/03 184 79 18 淺野肯尼 2002/08/16 197 87 21 湧川颯斗 2004/05/02 197 90 25 平岩玄 1997/12/05 200 100 32 田中流嘉州 2003/12/11 194 95 38 三谷桂司朗 2001/06/15 191 97 42 渡邉伶音 2006/04/02 206 100 54 境阿利姆 2004/07/31 199 90 60 武藤俊太朗 2005/02/04 190 85

背號 姓名 出生日期 身高 體重 1 李俊熙 2000/10/05 193 85 2 趙恩厚 1999/12/13 188 82 3 李政玹 1987/03/03 191 100 5 鄭浩英 1998/04/23 186 68 6 李有珍 2005/01/17 200 84 7 李頌玗 1999/10/28 183 85 8 亨利·艾倫森 1997/01/13 207 110 13 李昀奇 1997/11/07 188 94 16 宋宰煥 2003/04/26 187 85 17 伊森·阿爾瓦諾 1996/07/28 185 78 19 崔成元 1995/11/04 183 78 22 雷尚·哈蒙茲 1997/11/10 201 109 26 姜相才 1994/12/31 200 100 99 李允秀 1996/09/27 203 107

背號 姓名 出生日期 身高 體重 0 布萊斯·高德曼 2005/06/12 198 91 1 托里安·李 2006/04/26 183 75 2 哈里森·卡靈頓 2003/01/30 201 95 3 伊萊·喬爾 2004/03/21 213 89 5 班·埃格博 2005/07/06 193 93 6 塔瑪·艾薩克 2006/12/27 188 91 7 喬許·帕默 2007/08/24 193 75 8 路克·艾薩克 2007/07/16 191 86 9 喬凡·傑斯特二世 2006/11/14 193 89 10 喬西亞·強森 2008/06/11 196 89 11 帕克·斯皮斯 2007/08/22 206 91 14 多姆·班索 2007/07/02 206 109 16 尼爾斯·庫珀 2005/01/05 198 84 21 蘭斯頓·雷德菲爾德 2003/04/20 193 93 22 奧利維爾·里烏 2006/02/02 236 138 23 尼斯·埃梅內克 2005/11/18 208 102 27 提尚·阿希爾 2006/07/27 183 73 55 梅森·霍奇斯 2006/11/14 201 98

背號 姓名 出生日期 身高 體重 0 以賽亞·皮奈羅 1995/02/02 201 100 1 雷米·馬丁 1998/06/16 183 85 7 馬修·萊特 1991/02/07 185 85 10 肖恩·戴夫·伊爾德豐索 2000/04/14 183 85 11 邁克爾·盧卡斯·梅多斯 1998/10/20 184 85 12 塔胡安·史蒂文·阿吉 1997/11/12 206 102 13 喬納森·摩西·馬納利利 2004/04/13 182 82 16 毛多·馬利克·迪奧夫 1999/02/25 208 100 17 肖恩·丹尼爾·伊爾德豐索 1997/09/30 180 88 23 威廉·拉尼爾·納瓦羅 1997/02/03 198 90 24 德里克·史蒂文·芬納二世 1993/12/07 198 92 34 艾倫·布萊恩特·利瓦格 2001/07/12 198 95 51 博班·馬里亞諾維奇 1988/08/15 224 132

背號 姓名 身高 0 林志威 170 1 丘佳豪 177 3 張永坤 186 4 李訓聞 178 5 嘉耿 196 7 史蒂芬·格林 197 8 呂威洋 186 10 麥克 185 11 黃億豪 193 12 太極 193 13 邁爾斯·卡特 208 15 陳敬言 195 18 李勁宏 195 24 陳志偉 186 27 陳俊宏 190 32 尚文 210 71 王偉湧 178

2026年第45屆新北威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽今（5）日舉辦開賽記者會，正式揭曉本屆參賽隊伍及賽事資訊，預告今夏國際籃球盛事將於新莊體育館隆重展開。男子組賽事將於8月14日至23日率先登場，女子組則於8月26日至29日接續開打。《NOWNEWS》也幫讀者整理賽事相關資訊、賽程、球員名單、賽程和賽事歷史資訊供讀者參考。中華民國籃球協會多年來透過威廉瓊斯盃持續推動國際籃球交流，讓不同國家及地區的球隊齊聚臺灣。這項賽事不僅提供國內球員與國際強隊切磋的實戰機會，也讓球迷能近距離欣賞高水準賽事，成為每年夏季臺灣籃壇的最重要焦點。今年男子組共有8支隊伍參賽，包含地主中華藍、中華白，以及日本、韓國、菲律賓、約旦、馬來西亞與美國加州大學爾灣分校(UC Irvine)。其中UC Irvine為美國NCAA一級球隊，曾在2023年第42屆瓊斯盃以8勝0敗拿下冠軍，本次相隔3年後再度受邀來台，成為本屆賽事一大看點。女子組則由中華藍、中華白、日本、韓國、黎巴嫩及泰國等6支隊伍交手。男子組迎來新賽制 預賽首度採分組雙循環為進一步提升整體賽事的競爭性與精彩度，本屆男子組賽制由往年的單循環改為分組雙循環制，分為A、B兩組進行預賽。此舉旨在讓各隊擁有更多交手機會，不僅能讓選手在更多實戰中累積經驗，也更考驗團隊體能與臨場應變能力。預賽結束後將依各隊戰績晉級4強決賽，新賽制將讓球迷欣賞到更多高水準的國際對決。男子組中華藍隊：由部分亞運代表隊人選及多位新生代球員組成，包含游艾喆以及高柏鎧等備受關注的球員；同時也有多位過去曾代表中華白出賽的選手，其中丁聖儒與謝銘駿更是首次參加瓊斯盃，期待在國際賽場上展現實力。男子組中華白隊集結國內大專與職籃年輕好手，加上林現惟、劉耕灝等旅美小將，以及侑城、黃鈞廷兩位美籍台裔好手助陣，盼透過瓊斯盃累積國際賽經驗，為中華隊培育未來戰力。女子組中華藍隊將以亞運代表隊成員為主要班底，由彭詩晴、林育庭等具備旅外及國際賽經驗的球員領軍，透過本屆賽事持續磨合團隊默契，為接下來的亞運調整至最佳狀態。女子組中華白隊由旅中球員林佳蓉及多位大專年輕潛力球員組成，期盼增加新生代球員參與國際賽事的實戰經驗。比賽地點：新莊體育館▪️男子組賽程：8月14日至23日▪️女子組賽程：8月26日至29日（部分預計至30日）▪️男子組參賽隊伍（8隊）：中華藍、中華白、日本、韓國、菲律賓、約旦、馬來西亞、美國加州大學爾灣分校(UCIrvine)。▪️女子組參賽隊伍（6隊）：中華藍、中華白、日本、韓國、黎巴嫩、泰國。▪️賽事售票資訊第45屆威廉瓊斯盃門票將於8月10日中午12點於年代售票系統正式開賣。男子組票價：對號座為1000元至2000元（自由座詳見售票系統公告）。女子組票價：自由座為200元、對號座為400元。男子組啟用新賽制：捨棄往年的單循環賽制，今年首度改為「分組雙循環制」。預賽將分為A、B兩組，讓各隊交手機會增加，考驗選手體能與教練團臨場應變，預賽戰績將直接影響最終決賽的對戰組合。美國UCIrvine強勢回歸：曾於2023年第42屆瓊斯盃以8勝0敗全勝封王的美國NCAA一級球隊加州大學爾灣分校(UCIrvine)，睽違3年再度受邀來台，是本屆奪冠大熱門。中華隊世代交替與磨合：男子組藍隊匯集亞運代表隊人選與新生代球星（如游艾喆、高柏鎧等），白隊則由年輕潛力大專職籃好手與旅美小將組成，藉此累積國際賽實戰經驗；女子組藍隊以亞運陣容為主（如彭詩晴、林育庭等）進行團隊默契磨合，白隊則著重於年輕世代的接班培養。賽事命名：為紀念1970年代國際業餘籃球總會(FIBA)秘書長威廉·瓊斯(Dr.William Jones)博士對中華民國籃壇的支持而創辦。歷史意義：1970年中華民國失去國際奧會會籍後，瓊斯盃自1977年起成為台灣對外最重要的國際籃球交流窗口。轉型發展：自1998年起，中華籃協將邀請對象轉以亞洲國家為主，提升區域對抗強度。停辦紀錄：賽史至今僅停辦過4次，分別為1989年（中華體育館大火）、2003年（SARS疫情）以及2020年至2021年（新冠肺炎疫情）。