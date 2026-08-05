我是廣告 請繼續往下閱讀

▲7月28日臺北場，第一屆「臺灣機器人競賽」首場說明會登場，吸引產學研及產業界代表踴躍參與。（圖／金屬中心提供）

為呼應政府推動智慧機器人產業發展政策，第一屆「臺灣機器人競賽」在經濟部產業技術司與高雄市政府共同指導下，由台灣區電機電子工業同業公會（電電公會）號召產業鏈夥伴，並由金屬工業研究發展中心（金屬中心）與工業技術研究院（工研院）共同辦理，現已正式開放報名。本屆競賽總獎金高達新臺幣千萬元，特別強調「場域出題、技術解題、產業落地」精神，目標是打造真實的場域驗證環境，加速產出可實用、可落地的機器人產業化方案。經濟部產業技術司表示，因應全球智慧機器人快速發展，以及超高齡社會與勞動力短缺等趨勢，智慧機器人已成為提升產業生產力、改善服務效能及解決人力缺口的重要技術。政府持續投入科技專案資源，推動關鍵技術研發、系統整合、場域驗證及產業應用，並串聯法人、企業、學研與新創團隊的研發能量，協助業者在實際應用環境中驗證技術可行性、提升產品成熟度，縮短從技術開發到市場導入的時程，加速智慧機器人技術落地與產業發展。電電公會秘書長林全能表示，本屆競賽機制以「場域實際需求為導向、公會帶頭推動、企業參賽為主」為三大核心精神，聚焦醫療照護與運輸物流兩大場域，由場域端提出實際應用需求，透過公會串聯產業鏈夥伴，並以企業為參賽主體，鼓勵結合法人、學研及新創團隊跨域組隊。競賽不以檢視機器人單一功能為限，而是建置貼近真實情境的驗證環境，針對系統整合、作業效率、操作安全、系統穩定性及環境適應能力等面向進行評測，促進技術研發、整合驗證與市場應用接軌，提升臺灣智慧機器人產業的國際競爭力。金屬中心副執行長林烈全表示，機器人導入醫療照護與運輸物流等場域，關鍵在於能否與既有作業流程有效整合，並兼顧安全、穩定與效率。本屆競賽透過實際場域驗證，引導團隊提出符合需求的解決方案，協助業者及早掌握整合問題、縮短開發與驗證時程，加速技速落地及市場導入。