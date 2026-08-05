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新北高齡飼主在家離世！忠犬守護遺體不肯離去

▲忠心的狗狗們一度不願意離開老翁的住處。（圖／新北市政府動物保護防疫處）

▲動保處隨後將 13 隻犬隻陸續帶回新店動物之家進行安置與醫療檢查，確認所有犬隻身體狀況均無大礙。（圖／新北市政府動物保護防疫處）

13隻狗狗被送往照護！最新現況曝光

▲動保處獸醫師團隊在細心安撫並確認犬隻健康後，已成功媒合民間收容單位接續進行長期照護，讓毛寶貝們重新獲得溫暖。（圖／新北市政府動物保護防疫處）

新北市坪林區日前發生一起令人唏噓卻又感人的案件。一名獨居飼主不幸於家中過世多日，身後留下了 13 隻愛犬。令人動容的是，其中 1 隻忠犬始終堅守在主人遺體旁不願離開，持續警戒護主，陪伴主人走完人生最後一程。新北市政府動物保護防疫處接獲通報後，立即派員前往現場協助戒護與安置，並將 13 隻犬隻全數帶回照護，忠犬守護主人的消息也感動數萬人，而這些狗狗也已經獲得民間收容單位妥善照顧。坪林區粗窟里里長李志忠與區公所日前發現，里內一名獨居居民已連續多日未曾外出，考慮到屋內飼養多隻犬隻，擔心發生意外，遂會同轄區派出所警察與動保處人員前往查察。當眾人破門進入屋內時，十餘隻犬隻因驚嚇一度衝出屋外。警消與動保人員隨後發現屋主已在屋內往生多日，但遺體非常完好，並無遭犬隻啃咬或損傷的跡象。其中 1 隻忠犬更是始終緊守在主人遺體身旁，不斷對外發出警戒、不讓陌生人靠近，以極高的忠誠度護衛著主人，場面令人動容。為了讓禮儀人員順利移置遺體，動保處人員在現場進行戒護，並於周邊架設誘捕籠，陸續將所有逃散與滯留的犬隻安全收容。動保處隨後將 13 隻犬隻陸續帶回新店動物之家進行安置與醫療檢查，確認所有犬隻身體狀況均無大礙。動保處組長吳明蓁表示，每當接獲這類獨居者離世的案件，現場心情都十分沉重。許多毛寶貝在面對主人突然離世與生活環境劇變時，常因缺乏安全感而產生嚴重的壓力反應，例如緊張不敢進食、吠叫警戒或情緒低落。動保處獸醫師團隊在細心安撫並確認犬隻健康後，已成功媒合民間收容單位接續進行長期照護，讓毛寶貝們重新獲得溫暖。新北市動保處統計，隨著高齡化與獨居人口增加，每年約接獲 5 件獨居者往生遺留寵物的案件。動保處特別強調，寵物在法律上屬於飼主遺產的一部分，若生前未妥善規劃，很容易因無家屬即時接手而流離失所。動保處也建議，獨居長者及高齡飼主及早與家人或親友討論寵物照護安排，預先指定照顧人，並留下飼養及醫療等相關資訊，必要時可透過遺囑或法律機制妥善規劃，讓寵物在主人離世後仍能獲得照顧。飼養寵物是一輩子的承諾，完善的生前規劃，不僅能減輕家屬負擔，也能避免毛寶貝流離失所，真正做到「照顧牠一生，也守護牠一生」。