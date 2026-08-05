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印度結合條件式免簽規劃台灣半日遊 德里串聯金三角經典遊程

國籍航空唯一直飛印度，長榮航空今（5）日指出， 12月1日開闢桃園－印度德里航線，每周5班， 即日起開放訂位購票。目前旅客前往印度多得透過從曼谷或香港轉機，直飛後可大幅提升便利性；長榮航空孫嘉明總經理表示，鴻海、聯發科、台達電、緯創等在印度都有據點，新航線打造高效商務通道，更透過航網連結印度及北美，體驗新轉運廊道。長榮航空桃園－印度德里航線將採用空中巴士 A330-300 機型執飛，每週二、三、五、六、日有航班往返。長榮航空透過與星空聯盟夥伴印度航空（Air India）策略合作，旅客可延伸銜接至印度主要城市；印度旅客則可經轉乘長榮航空轉往北美10個直飛航點，串連印度、台灣與北美間龐大市場，包括科技研討、學術交流、留學及探親等不同客群。長榮航空表示，印度籍旅客赴美加，享有具備條件式免簽入台的便利性，未來也可規劃「台灣半日遊」等配套方案，不但可豐富旅客行程，也能帶動台灣觀光發展。印度德里不僅是印度經濟、文化及交通的樞紐中心，擁有超過3000萬人口的大都會生活圈。在旅遊市場方面，印度是許多人一生必訪的文明國度，以世界七大奇景泰姬瑪哈陵為核心，串聯德里、阿格拉、齋浦爾「金三角」三大經典城市，是最受歡迎的印度旅遊行程。