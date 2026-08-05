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第45屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽將於8月14日至29日在新北市新莊體育館登場，中華籃協今（5）日舉行賽前記者會，副秘書長張承中說明今年中華男籃藍、白兩隊的組隊方向。他表示，藍隊將以調整主力球員狀態為優先，讓部分歷經連續國際賽與職業賽季的球員獲得休息，因此CBA球員都沒有打今年的瓊斯盃。至於高國豪為何入選白隊？張承中並未多談只說：「就是非常歡迎他。」今年瓊斯盃藍隊陣容中完全沒有林庭謙、陳盈駿、劉錚等CBA球員的身影，張承中指出，今年男籃主力球員從6月結束職業聯賽後，7月立即投入世界盃資格賽，接著9月還要備戰名古屋亞運，幾乎沒有喘息空間，因此球團與籃協決定讓部分球員利用瓊斯盃期間調整身體狀況。張承中說：「世界盃資格賽班底預計8月底重新集訓，所以亞運還是會以這批球員為主。瓊斯盃藍隊就讓一些有傷勢、想休息的球員調整，我們都尊重，因為長時間這樣打真的太累了。」他也透露，藍隊此次陣容仍會維持一定競爭力，但更重要的是確保主力球員能以最佳狀態迎接接下來更重要的國際賽事。相較於藍隊，白隊與過往相同肩負培養新血的任務。張承中表示，目前明年世大運代表隊的教練團與正式名單都尚未產生，因此今年白隊將先以符合世大運年齡資格的U25球員作為建隊方向，希望提前累積國際賽經驗，讓年輕球員熟悉中華隊體系，「今年白隊就是比較像U25中華隊，先讓他們一起磨合，也算是提前替明年的世大運做準備。」另外，白隊名單中出現職業球員高國豪，也引起外界討論。張承中表示，名單主要仍由教練團提出，再經選訓委員會審議通過，雖然白隊以世大運年齡層球員為主要方向，但並非完全限制資格，還是會依據球隊整體需求與教練規劃進行補強，「這不是絕對只找U25球員，還是會依照教練團的需求去搭配陣容。我們非常歡迎高國豪加入。」對於外界質疑高國豪被安排至白隊的原因，張承中並未多做解釋，僅表示：「我們非常歡迎高國豪加入，他願意投入國家隊，就是一件很好的事情。」除了本土年輕球員外，籃協也積極邀請具台灣血統的旅外球員返台參與集訓，包括黃鈞廷、車侑城以及林彥峰。不過張承中坦言，由於三人皆是在18歲之後才取得中華民國護照，目前尚未符合FIBA代表資格，因此這次主要目的並非立即代表中華隊出賽，而是希望透過訓練與交流，建立長期合作關係。其中，林彥峰因剛進入大學，校隊教練希望他留在美國備戰新球季，因此無法返台，但張承中透露，自己與林彥峰父親、前台灣網球國手林秉超已經保持超過一年半聯繫，林彥峰本人也特別錄製影片向球迷表達心意。黃鈞廷則已於7月底返台，全程投入白隊訓練；車侑城雖同樣受限FIBA資格，但張承中表示，已與其家人聯繫超過一年，希望未來能循FIBA特殊審核機制，爭取代表台灣出賽，「希望有一天能看到他穿著中華隊球衣，就算沒有上場也沒關係，最重要的是建立連結，替未來做準備。」