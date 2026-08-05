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楊植斗怒嗆：罷團當初刷負評 未見沈伯洋吭聲

楊植斗：民進黨就是永遠的雙重標準

民進黨台北市長參選人沈伯洋昨（4）晚赴饒河夜市掃街，一家麵線老店意外揭露，台北市長蔣萬安2022年在該店牆上留下的簽名，早被店家用菜單覆蓋住，遭大批網友湧入Google評論刷一星負評。而沈伯洋今對此表示，對店家發動負評攻擊已踩到「紅線」，並喊話蔣萬安出面呼籲支持者，不要採取這類行動。不過，沈伯洋一番話引台北市議員楊植斗怒嗆，去年大罷免時，多家立場不同的店家也曾遭網軍洗負評，沈伯洋當時卻未出聲，如今才將一星負評稱為「紅線」，根本是在打臉過去的自己，民進黨「綠能你不能」就是永遠雙標。楊植斗今發文怒批，當初罷團霸凌店家不吭聲，沈伯洋現在怎麼有臉喊紅線？看到饒河街夜市有攤商蓋掉蔣市長簽名，在民主自由的台灣，我們當然都會尊重，但看到沈伯洋居然有臉大言不慚地說：「對店家留一星負評是條紅線，希望台北市長蔣萬安能呼籲支持者，不要有這類行動」。2026年的沈伯洋，就是在打臉2025大罷免的沈伯洋！楊植斗說，當初推動罷免時，多少罷免團體、綠營網軍對立場不同的店家發動出征？狂刷一星負評、出征洗版，甚至硬生生把不願選邊站的店家洗到倒閉、被迫關店！永康街名店反對大罷免，被青鳥出征，羅智強委員出手力挺！當時的沈伯洋在哪裡？你有站出來說過一句話嗎？有為這些無辜被霸凌的店家講過半句公道話嗎？沒有！楊植斗更狠嗆，當時的你，只記得大跳「來來來，怎麼樣怎麼樣」。怎麼，現在迴力鏢打到自己身上，一星負評就突然變成「不能跨越的紅線」了？「綠能，你不能」民進黨就是永遠的雙重標準，市民朋友大家都看在眼裡。