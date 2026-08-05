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▲Coupang酷澎8月6日晚間8點MacBook Neo 13吋256GB/8GB限量價萬元有找。（圖／業者提供）

父親節送禮進入最後倒數，Coupang酷澎推出限時三天「88好物」優惠活動，8月6日至8日每晚8點限量開賣Apple、PlayStation、BRAND'S白蘭氏等品牌官方熱門商品，優惠價最低88元起。從3C科技、遊戲娛樂到營養保健一次備齊，搭配「火箭速配」最快隔日到貨服務，讓消費者即使最後一刻挑選禮物，也能將心意準時送達。活動期間每日推出不同限量優惠商品，價格從88元至38,888元不等。8月6日率先登場的Apple MacBook Neo 13吋256GB／8GB限量價萬元有找，搭載Liquid Retina顯示器，透過Apple官方授權通路Coupang酷澎購買，享品牌正品與安心售後保障。此外，遊戲主機、保健飲品也將於三天活動期間接力推出限量優惠，PS5 Slim光碟版主機限量價8,888元，夏日消暑飲品黑松沙士24入、農心辛拉麵泰式酸辣味限時限量價88元；每日活動商品不同，實際商品及數量依Coupang酷澎活動頁面公告為準。Coupang酷澎透過火箭跨境精選多款美國人氣保健商品，提供豐富選擇與便利配送服務，下單後最快3天即可到貨，免去找尋代購的麻煩，訂閱制WOW會員並享無條件免運，讓消費者輕鬆享受安心、便利的跨境購物體驗。針對不同生活型態，Coupang酷澎滿足全齡族群健康維持需求。長時間使用電腦、手機的上班族，推薦Doctor's BEST 葉黃素、Swanson 葉黃素，以及 SPORTS RESEARCH Omega-3 三重深海魚油、蝦紅素等優質商品，作為日常營養補充。生活步調忙碌、重視均衡營養的消費者，則可選擇 NOW Foods 甘胺酸鎂、Doctor's BEST 高吸收率鎂及 LIFE EXTENSION Neuro-Mag 左旋蘇糖酸鎂等熱門商品，打造每日健康補給。此外，熟齡族群及運動愛好者可選擇 NOW Foods UC-II 非變性二型膠原蛋白，作為行動力保養。Coupang酷澎持續以顧客為核心，攜手國際及本土優質品牌合作，提供涵蓋3C家電、家庭日用品、餐廚用品、美妝保養、保健品、食品飲品等多元選品，讓顧客一站購足各式送禮需求。結合「火箭速配」最快隔日到貨服務與品牌官方安心品質，無論提前準備或臨時選購，都能輕鬆將心意準時送達。