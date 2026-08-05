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▲高雄市在熊本地震發生後，立即與熊本縣市及北九州市保持聯繫，確認災區需求後，由高雄出資採購物資，北九州市協助採購及運送。(圖／高市府提供)

熊本上週發生強震，台灣各界再次展現台日友好情誼，第一時間捐款慰問並提供協助。這一次日本媒體關注的焦點，不只是台灣民間的善意，更聚焦高雄市政府在市長陳其邁帶領下，迅速串聯日本福岡北九州市，完成跨國城市合作援助，將132箱救援物資送抵災情最嚴重的熊本縣八代市。相關報導近日在日本媒體持續發酵，更成為日網熱議，為震災新聞中的另一個關注焦點。高雄市在熊本地震發生後，立即與熊本縣市及北九州市保持聯繫，確認災區需求後，由高雄出資採購物資，北九州市協助採購及運送，8月3日順利將132箱生活物資送抵八代市，由當地社福機構發放給受災民眾。從需求確認、物資整備到跨城市運送，僅花費數日時間，也讓日本媒體形容，高雄與北九州展現迅速且務實的救災效率。此次合作獲得日本多家媒體大篇幅報導，包括共同社，以及九州地區的RKB每日放送、FBS福岡放送、KBC九州朝日放送、TNC電視西日本等，都以高雄與北九州攜手支援熊本為主題，介紹兩座城市如何透過合作機制，將物資快速送往災區。其中，FBS福岡放送特別報導，載運物資的北九州市營巴士抵達八代市完成卸貨後，隨即作為「降溫避難所」，提供災民躲避酷暑；RKB每日放送則報導高雄市長陳其邁與北九州市長武內和久的視訊會議，以及雙方市府團隊迅速完成物資媒合與運送協調的過程。接受日本媒體採訪的高齡照護機構表示，目前衛生用品及食品仍相當短缺，高雄送來的援助物資正好解決燃眉之急，對此表達誠摯感謝。回顧震災發生後，高雄市政府第一時間向熊本縣市表達慰問，特搜隊完成整備待命，並開放社會救助金專戶；原訂參與「台日大港水果祭」的熊本縣市因投入救災取消來台行程，高雄市府也與日本台灣交流協會迅速調整活動內容，將熊本展區改為「應援熊本」專區，邀請民眾寫下祝福、表達支持，活動期間吸引超過12萬人參與，也獲得日本媒體關注。隨後，陳其邁與北九州市長武內和久透過視訊確認援助方式，兩市團隊立即展開協調，在短時間內完成物資採購、運輸及交接，讓援助順利送進災區。此次跨國城市合作，不僅展現高雄與日本城市多年累積的互信，也讓城市外交從平時交流延伸到災害應變與人道援助。從慰問、應援到物資援助，高雄與日本城市共同完成一場跨越國界的援助合作，也讓高雄再次受到國際關注。