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男星阮經天2024年5月痛失母親，當時一度暫停工作陪伴家人，之後便投入影集《沉默的審判》拍攝。沉寂許久後，他近日接受《ELLE》8月號封面專訪，首度公開分享喪母後的心情，面對至親離世，他沒有過多悲傷字句，而是平靜地說：「我不覺得她離我很遠。我們懂得太少，有很多事情看不到，可是感覺得到。」阮經天分享，在《沉默的審判》開拍時，母親離世不久，他的身心都在重組。「那時候很痛苦，真的很痛苦。旁邊的人看到的，可能是你仍照常投入工作，可是真正的狀況只有自己知道。沒有人有義務了解你，所以那時的狀況其實非常複雜。」角色恰好與人生撞在一起，無法繞開。戲外的悲傷尚未沉澱，戲裡的林三又幾乎每場戲都面對生離死別，被命運逼到邊緣。4個月拍攝期間，輕鬆的戲不超過5場，「如果不是我自己曾經處在那樣的狀況下，可能也會懷疑是不是太戲劇化了。可是後來我發現，不是，人生真的有可能就是這樣。」他曾告訴導演黃精甫，自己沒有把握在當時的狀態下演好角色，黃精甫卻回說：「你就是得經歷過這個角色。」或許那是心理的救贖，也是一段必須走過的路。對於阮經天而言是近乎耗盡的日子，有1個多月幾乎每天雙眼都是腫的；困難的不是某場戲，而是整整4個月都得留在幽暗裡，他也不諱言那段拍攝讓他幾度想逃。「有很多天，我真的很累，不想再繼續待在那個情緒裡。我會想，能否不要再去想那些事情了。」但故事要繼續，工作也得完成。他更加確定，表演從來不只是演員一個人的事；真正讓他走完全程的，是劇組在戲外伸出的手。「旁邊的人，有時比演員自己更重要，因為他們會替你創造一個安全的環境。」進入角色的演員極度脆弱，若身邊的人只忙著完成工作，演員會非常孤獨。「以前拍完戲，我們都會說謝謝劇組，可是這次不一樣。我真的覺得，他們救了我。」從導演黃精甫，到陳以文、張孝全、賈靜雯、王淨及所有夥伴們，都以不同方式給予耐心與安全感。「以文哥只在收工後拍拍我的肩；造型師許力文則在我快撐不住時拉住我說：你要知道，我們大家都很關心你。」這些細微動作，在脆弱時成為支撐。「一路合作至今，我們累積了深厚的情感，也成為彼此重要的存在。」以不張揚的溫柔接住了阮經天，讓他穿著林三的鞋，把那段路走完。