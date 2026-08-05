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要建設，更要傾聽民意！台中市長候選人何欣純近日於西屯區舉辦「六星市政168巡迴說明會」，除了端出涵蓋捷運、會展與交通的「西屯新政」五大願景，更將選戰互動延伸至數位雲端。隨著全新競選官方網站上線，她邀請全體市民透過手機跨越距離，輕鬆了解市政並提出建言，宣示與市民共同打造「生活首都」的決心。何欣純強調，西屯區作為台中產業發展的關鍵引擎，未來的建設必須加速升級。她承諾，未來將全力推動捷運藍線儘速動工、橘線加速規劃進程；同時推進中科特定區開發與台中國際會展中心二期工程。針對地方最關心的交通問題，她提出將進一步完善中科、水湳及周邊交通路網，並擴增公共停車空間，藉此帶動西屯區乃至全台中的整體經濟發展。除了實體建設，何欣純也極力推動「數位治理」。她指出，全新上線的競選官網整合了「六星市政168」政策論述、亮點政績、活動影音，並特別設立「貼近你的欣」市民意見專區。她希望以更生活化、數位化的方式，讓政策走入每一位市民的手機中，不僅讓年輕家庭能輕鬆了解市政，更能隨時隨地針對交通、育兒、教育、產業及地方建設等議題提出建議。何欣純表示，現代化的市政需要廣泛的公共參與，並善用數位科技來提升治理效率，進而縮短市民與政府的距離。她期許競選官網能超越單向的政策展示，成為與市民持續對話、共劃城市發展藍圖的重要窗口，攜手將台中打造成更有競爭力的宜居城市。