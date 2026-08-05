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因應區域發展日漸成熟 雲林縣簽署設立台師大附中MOU

設校經費除向中央爭取 張麗善：縣府分4年編列預算支應

雲林人才外流嚴重 張麗善：合作設校將提供優質升學環境

雲林縣長張麗善3日在議會答詢時表示，高鐵雲林特定區未來可容納約4.7萬人，目前設籍人口已逾9,300人，因應區域發展與人口成長的教育需求，縣府因此與台灣師範大學合作設立「雲林縣立台灣師大高級中等學校」，引進台師大成熟的師資培育與教育資源。她強調，設校不僅是未雨綢繆，更是對下一代教育與城市發展應盡的責任。雲林縣政府日前與國立台灣師範大學於斗六教師研習中心共同舉行「雲林縣立台灣師大高級中等學校籌備處揭牌暨合作備忘錄（MOU）簽署儀式」，正式啟動設校籌備工作。雲林縣議長黃凱3日在議會臨時會中肯定此舉是雲林教育發展的重要里程碑，並請張麗善進一步說明推動理念。張麗善表示，因應高鐵地區的經濟發展，人口數的增加，遷入人口數越來越多，目前設籍人口已逾9,300人，依高鐵雲林特定區都市計劃，該區面積近422公頃，未來可容納約4.7萬人，所以當時即留有文小、文中3處預定地，目前包括中部科學園區虎尾園區及矽品高科技產業持續擴廠、海軍濱海作戰指揮部等重要單位進駐，區域發展日漸成熟。張麗善指出，隨著台大雲林分院虎尾院區醫療量能不斷提升，縣府亦持續投入重大公共建設，包括縣立田徑場、環保大樓、雲林高鐵消防分隊，以及規劃中的數位警政大樓及非營利幼兒園的設置等等建設，閒置20年的土地，已慢慢帶動上來，才讓更多人有意願投資雲林。所以設校勢在必行，為了完整區域開發，包括交通、醫療、教育、治安、防災、休閒娛樂等等，都要未雨綢繆逐步建置起來，為日後發展做好準備。張麗善表示，另一方面，大家所關心的設校經費，縣府除了積極向中央爭取經費之外，依照工程進度，縣府亦採分4年編列預算支應，透過年度財政規劃妥善配置資源，兼顧縣政建設及財政紀律不影響年度整體財政。至於學校設立後的人事辦公經費，將依據學校實際招生規模及班級數法定員額編制逐年編列預算支應。張麗善說，雲林縣每年有近千名學生赴外縣市就學，人才外流嚴重，今日雲林縣政府透過與國立台灣師範大學合作設校，可以提供縣內學生多元優質的升學選擇，也能吸引鄰近縣市學生前來就讀，進一步提升雲林教育競爭力，形成教育人才與地方發展的良性循環。同時縮短城鄉差距，讓雲林遠離文化沙漠的惡夢，這是雲林縣政府團隊這幾年持續努力的方向與目標。張麗善表示，雖然現在面臨少子化，但是每一個孩子，都是國家未來非常重要的人才，有好的教育才能讓台灣在國際更有競爭力。投資教育就是投資雲林的未來，教育是城市競爭力最重要的基礎建設，也是最具價值的公共投資。張麗善指出，雲林縣政府攜手國立台灣師範大學，打造兼具前瞻性、特色化與國際競爭力的新世代學校，為雲林孩子創造更多元，更優質的學習機會，也為地方發展奠定長遠的人才基礎，這才是有為政府負責任的態度。