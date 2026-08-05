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AI短劇近來相當盛行，尤其家中長輩特別著迷，許多網友都在社群平台上分享，爸媽不管什麼時候都在看，叫了也不理。精神科醫師楊聰財分析，AI短劇之所以吸引人，是因為這種類型的戲劇在一秒內就能刺激大腦的獎勵系統，促使多巴胺快速分泌，對日常生活平淡的人來說，更能帶來即時滿足感。尤其長輩因此，高品質的現實陪伴是很重要的，千萬不要用責罵的方式勸長輩放下手機。AI短劇的高度公式化劇本，精準打中人性底層的需求，像是小人物逆襲、晚年翻身、惡人惡報等等，滿足了現實生活中無力改變現狀的心理補償需求，，從生理層面來看，大腦前額葉皮質會隨著年紀增長退化，影響理性判斷，更容易因高強度外部刺激獲得愉悅感。心理層面上，許多長輩在退休後，社交圈縮小，身體機能下降，孤獨感和焦慮感提升，短劇中簡單的善惡對立、孝順團圓主題，提供了很大的心理慰藉。至於社會層面上，相較於Z世代，許多長輩對科技產品防備心較低，加上認知彈性減弱，比較不容易分辨內容真偽和虛構本質，更容易全盤接受影片傳達的情緒。面對這種情況，精神科專家最建議的處理原則是「以理解代替責備，以真實陪伴取代虛擬刺激」，多鼓勵他們參加社區活動、戶外的散步、曬太陽等，從天然途徑改善心情與睡眠，提供高品質的現實陪伴。不過楊聰財也提醒，不只是長輩，一般人也很容易會被AI短劇吸引，無論是霸道總裁、職場復仇，只要大腦習慣這種高頻率、低成本的刺激，注意力集中時間就會逐漸縮短，漸漸地產生心理依賴。