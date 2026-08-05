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貝森特：日圓被大幅低估不是健康的現象

干預日圓政策有效嗎？前美國財政官員這樣看

買進日圓備忘錄曝光！貝森特解答了

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）週二表示，繼美日兩國上週採取聯合干預行動買進日圓後，美國將「不惜一切代價」支持日本，守護日圓匯率穩定。根據路透報導，貝森特在確認美國財政部參與日本金融當局週五支撐日圓的干預行動兩天後，接受CNBC訪問時指出，「我們將不惜代價支持他們，同時也會維護美國經濟與納稅人的利益。」貝森特表示，日圓大幅低估可能會引發其他經濟問題，或導致其他貨幣出現競爭性貶值，「這是很不健康的現象」。在貝森特發表上述言論前，日圓兌美元匯率已從週一干預後的約 156 日圓回落至 158 日圓。在其談話過後，日圓小幅回升至 157.55 日圓，但仍低於近期約 164 日圓的 40 年低點。貝森特並未透露美方參與週五聯合干預的具體操作細節，但他表示，樂見日本政府有意使用聯準會（Fed）在疫情時期針對主要央行推出的後援工具，也就是Fed的「外國及國際貨幣當局附買回機制」（FIMA Repo Facility），讓外國央行能以持有的美債作為擔保，取得美元資金，不必在公開市場賣出美債籌措現金，且該機制允許日本銀行（央行）借入最高 600 億美元以支撐日圓。貝森特補充說明，「FIMA 融資工具是在 2020 年設立的，當時的債券市場規模小得多，因此我認為聯準會考慮擴大該設施規模是合理的。」他強調其目的是為了「保護美國經濟，並將所有波動控制在海外」。針對美國賣出歐元以買進日圓的操作，貝森特表示已向包括各國央行在內的歐洲夥伴保證，美方的做法「只是資源的重新配置」；他強調，「在我看來，歐元目前的價格相當接近平均水準，我不會評論歐元應該或不應該在哪個區間交易，但目前真正的問題是日圓被嚴重低估，以及高市政府為改變此一現狀所推行的政策。」曾在 2011 年東日本大地震後主持 G7 聯合拋售日圓干預行動的前美國財長蓋特納（Timothy Geithner）週二接受 CNBC 專訪時表示，干預確實能發揮作用，「但唯有將其作為政策過渡的橋樑，或者長期方向與基本政策一致時，才能真正奏效。」曾任職於歐巴馬第一任政府的蓋特納指出，金融市場預期日本需要跟進升息。「這在某種程度上能強化此次干預的目標」；蓋特納補充道。「如果干預是由主要大國協調進行，效果可能會更好。因此這次行動是有機會成功的。」蓋特納的前任、曾參與處理 2008 年金融危機的財長鮑森（Henry Paulson）也在同一節目中指出，由於日本龐大的債務規模，加上市場認為其有升息必要，這與首相高市早苗的擴張性政策背道而馳，使得日本很難「抗拒經濟重力」。不過鮑森強調，美國支持像日本這樣的盟友相當重要，他補充說，「這符合我們的利益，也符合他們的利益。我們現在可不希望他們拋售美債。」當被問及路透社近期拍到他手寫待辦清單上記筆錄著「買進 50 億至 100 億美元日圓（JPY）」時，貝森特表示，那是在週五於馬里蘭州舉行的大衛營內閣會議，在會議桌上被拍到的。他開玩笑表示，「我只是想確保所有隔著我肩膀偷看的新聞記者，也都認識日圓的貨幣代碼 JPY」貝森特還幽默補充，他本來還想在清單最後加上「和（伊朗）最高領袖共進午餐、與普丁打網球」等項目，但他認為寫到買進 50 億至 100 億美元日圓就夠了。