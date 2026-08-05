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4位戰士為不同理念而戰 玩家所選角色決定故事

回到5年前改變命運 陪玩家並肩作戰

▲4位英雄在玩家的故事背景時已經離世。（圖／翻攝自《聖火降魔錄 萬縷千絲》官網）

回合戰鬥制 9/17正式發售

▲《聖火降魔錄 萬縷千絲》主角其實是「救世主」，而不是4位英雄。（圖／翻攝自《聖火降魔錄 萬縷千絲》官網）

《聖火降魔錄 萬縷千絲》相關資訊

戰略角色扮演遊戲《聖火降魔錄 萬縷千絲》8月4日透過直播影片公布最新資訊，原本遊戲以4位主角參加「大劍鬥祭」為主題宣傳，現在正式揭曉，故事背景是大劍鬥祭結束5年後，世界因為魔神復活瀕臨毀滅，而玩家扮演的是名為「救世主」的全新角色。《聖火降魔錄 萬縷千絲》為《聖火降魔錄》全新系列作，故事舞台在韃古扎帝國，官方在過去宣傳時指出，4名有不同信念的戰士，為了各自的理想參與「大劍鬥祭」，只要在祭典取得勝利，就能實現一個願望。4名主角分別為少年劍士「凱伊」、為了奪回榮耀而戰的貴族戰士「迪托利希」、肩負使命的大劍鬥士「賽奧朵拉」，以及為復仇所困的比維拉琴手「蕾達」，故事也會隨著玩家選擇的主角，而有不同的變化。本次直播影片正式揭曉《聖火降魔錄 萬縷千絲》真正的背景，是在大劍鬥祭舉辦的5年後，魔神復活讓世界又陷入毀滅危機，不過原本的4位主角這時已經死亡！玩家實際扮演的是「救世主」，救世主必須要回到5年前，找尋4名戰士的過去，改變他們的命運，只要能改變戰士們未來身亡的命運，他們就會成為跟魔神決戰時的可靠夥伴，和玩家一起對抗魔王。官方也在網站更改遊戲介紹，表示《聖火降魔錄 萬縷千絲》是一款「救世主與受到命運之神選中的戰士們」，在快要毀滅的世界中展開反擊的故事，雖然4名戰士已經過世，不過只要玩家回到過去、改變命運，就能讓戰士們存活下來，加入拯救世界的行列。遊戲採取回合制戰鬥方式，玩家要在棋盤狀的地圖上，指揮角色和敵軍作戰，除了戰鬥策略之外，玩家還需要招募夥伴、磨練技能和強化戰力等，藉此取得最終的勝利。《聖火降魔錄 萬縷千絲》預計在9月17日於Nintendo Switch 2平台發售，除了一般版之外，官方也推出含有原創畫集「Dagdan Art Book」、美術收藏卡、SteelBook 鐵盒規格遊戲卡盒與海報「The Land of Dagda」等特典的「Dagdan Collection」。2026年9月17日Nintendo Switch 22280元起輔15級