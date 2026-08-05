我是廣告 請繼續往下閱讀

▲五月天瑪莎英國豪宅室內裝潢曝光。（圖／翻攝自小紅書）

天團五月天成員瑪莎不只音樂事業有成，房地產投資眼光也是非常獨到，他的老婆Vicky近日在社群公開了一家人的倫敦生活日常，意外公開了瑪莎多年前花2億元購入的河景房高級裝潢；不只是倫敦，其實他在英國、日本及台灣共擁有4戶豪宅，總價值外界估計高達8億元台幣，被封為五月天團內的地產大亨。瑪莎老婆日前在小紅書發佈了「倫敦生活碎片」，照片中可以看到屋內是簡約無印風格，大面落地窗可遠眺泰晤士河景，Vicky也透露這棟房子並非近期購入，而是「之前買的」；根據了解豪宅坐落於倫敦知名的巴特西發電站周邊，由國際建築大師法蘭克蓋瑞操刀設計，市值約2億元台幣。除了英國，瑪莎在日本東京也擁有房產，Vicky過去曾分享東京家的生活照，裝潢是簡約自然風，大面積落地窗讓室內採光十分充足，可以看見夫妻倆選裝潢時一概喜歡的低調風。不只是海外，瑪莎在台灣也積極購入房地產，除了早年購入的內湖豪宅，近年又在台北市大安區買下新房子，根據了解，該社區住戶包括藝人張震、周渝民及吳姍儒等知名人士，堪稱星光熠熠。