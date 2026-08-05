歐德傢俱憑藉其卓越的設計實力與對生活品質的堅持，榮獲2026年芬蘭 Arch Design Award 設計獎肯定。由設計師曾俊傑操刀的作品「弧光續生 Luminous Rebirth」，於室內設計類獲獎殊榮。針對 40 年老屋進行重塑，將原本因歲月而顯得侷促的格局，轉化為充滿流動能量的現代居所，展現了歐德傢俱在處理複雜老宅翻新與現代美學融合的高度專業。
以「功能與情感共生」為核心理念，挑戰傳統老屋翻新的拆除思維。堅持「不大幅拆除重建」的永續原則，將原本突兀的結構限制轉化為設計機會。透過設計師精準佈局，老宅捨棄了過往厚重的舊式木作，改以連續的弧形天花與圓弧牆面柔化稜角，並選用低彩度藝術塗料搭配原木材質，營造出包覆感十足的視覺韻律。
在機能規劃上，展現了對細節的敏銳觀察。巧妙地將大容量收納儲藏室隱於廊道隱藏門後，並利用半高電視牆與長虹玻璃平衡採光與隱私。特別是在公共區域，將傳統佛堂需求無縫融入現代極簡風格中，而不破壞整體的美學統一。
此外，歐德傢俱全案選用符合國家認證、媲美德國藍天使標章的無毒低甲醛綠建材，從源頭守護居住者的健康。本次獲獎，不僅是設計師個人的藝術成就，更彰顯歐德傢俱致力於為家庭構築長久、舒心且具永續性生活境域的品牌精神。
得獎作品欣賞：https://www.order.com.tw/blog.php?act=view&no=637
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