財政部公布2026年5、6月期統一發票清冊，本期1000萬元特別獎開出號碼「38548029」共計有18位千萬富翁誕生；200萬元特獎號碼則為「10138845」，共計22位幸運兒。《NOWNEWS》整理全聯、7-11、全家等通路開出千萬獎的幸運門市以及消費明細，快拿發票出來對獎，最強得主只用49元買孔雀餅乾就中1000萬。

我是廣告 請繼續往下閱讀
🟡5、6月統一發票開獎　全聯開出1張千萬發票大獎

📍1000萬特別獎1位
◾台北內湖「舊宗門市」：中獎者967元購買生鮮食材及日用品。

📍200萬特獎1位
◾台北中山「興安門市」：幸運中獎者購買優酪乳與麵包等商品，花費137元。

🟡5、6月統一發票開獎　7-11開出1張千萬發票大獎

📍1000萬特別獎3位
◾苗栗縣三義鄉「千晴門市」：花費150元購買CITY CAFE與CITY TEA飲品

📍200萬特獎4位：

◾台南市中西區「南英門市」：消費154元購買飲品、零食
◾高雄市小港區「永益門市」：消費110元購買民生用品。
◾桃園市桃園區「文福門市」：10元購買統一麥香飲品。
◾花蓮縣花蓮市「鑫盈佳門市」：60元購買飲品、零食。

▲5、6月統一發票開獎，7-11開出1張千萬發票大獎。（圖／記者林調遜攝）
▲5、6月統一發票開獎，7-11開出1張千萬發票大獎。（圖／記者林調遜攝）
🟡5、6月統一發票開獎　全家開出1張千萬發票

📍1000萬特別獎1位：
◾台中市「豐源店」：消費125元，就抱回1000萬元大獎

📍200萬特獎2位：
◾新北市汐止區「忠樹店」：飲料花費115元
◾宜蘭新泰山店：消費200元抱回200萬大獎

📍雲端發票專屬100萬特獎2位
◾桃園「中壢金央店」：45元購買鮮乳
◾台北「教育大學店」：消費151元購買匠土司春日抹茶夾心土司、黑松沙士，亦喜提百萬獎金。

🟡5、6月統一發票開獎　萊爾富開出1張千萬發票

📍1000萬特別獎1位：
◾新北市石門海角店：花49元購買孔雀餅乾就中千萬大獎

📍200萬特獎1位：
◾台中市外埔水美店：購買茶葉蛋、純喫紅茶等商品

▲萊爾富台中市外埔水美店，購買茶葉蛋、純喫紅茶等商品中大獎。（圖／記者徐銘穗攝）
▲萊爾富台中市外埔水美店，購買茶葉蛋、純喫紅茶等商品中大獎。（圖／記者徐銘穗攝）
🟡統一發票5、6月開獎了！千萬獎號「38548029」

📌特別獎號碼：38548029
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金1000萬元。

📌特獎號碼：10138845
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金200萬元。

📌頭獎號碼：24121106、28589937、83663333
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金20萬元。

▲統一發票5月、6月完整中獎號碼一圖看！（圖／NOWNEWS社群中心製）
▲統一發票5月、6月完整中獎號碼一圖看！（圖／NOWNEWS社群中心製）

相關新聞
鍾怡婷編輯記者

新聞科系碩士畢業，踏入職場後即投入新聞媒體產業，目前是主跑超商、百貨與零售通路的消費線記者，長期專注於消費新聞領域，從第一手採訪、掌握通路端動態，到每日促銷資訊的分析與報導，致力挖掘最實用、即時的優惠...