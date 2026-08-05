財政部公布2026年5、6月期統一發票清冊，本期1000萬元特別獎開出號碼「38548029」共計有18位千萬富翁誕生；200萬元特獎號碼則為「10138845」，共計22位幸運兒。《NOWNEWS》整理全聯、7-11、全家等通路開出千萬獎的幸運門市以及消費明細，快拿發票出來對獎，最強得主只用49元買孔雀餅乾就中1000萬。
🟡5、6月統一發票開獎 全聯開出1張千萬發票大獎
📍1000萬特別獎1位
◾台北內湖「舊宗門市」：中獎者967元購買生鮮食材及日用品。
📍200萬特獎1位
◾台北中山「興安門市」：幸運中獎者購買優酪乳與麵包等商品，花費137元。
🟡5、6月統一發票開獎 7-11開出1張千萬發票大獎
📍1000萬特別獎3位
◾苗栗縣三義鄉「千晴門市」：花費150元購買CITY CAFE與CITY TEA飲品
📍200萬特獎4位：
◾台南市中西區「南英門市」：消費154元購買飲品、零食
◾高雄市小港區「永益門市」：消費110元購買民生用品。
◾桃園市桃園區「文福門市」：10元購買統一麥香飲品。
◾花蓮縣花蓮市「鑫盈佳門市」：60元購買飲品、零食。
🟡5、6月統一發票開獎 全家開出1張千萬發票
📍1000萬特別獎1位：
◾台中市「豐源店」：消費125元，就抱回1000萬元大獎
📍200萬特獎2位：
◾新北市汐止區「忠樹店」：飲料花費115元
◾宜蘭新泰山店：消費200元抱回200萬大獎
📍雲端發票專屬100萬特獎2位
◾桃園「中壢金央店」：4
5元購買鮮乳
◾台北「教育大學店」：消費15
1元購買匠土司春日抹茶夾心土司、黑松沙士，亦喜提百萬獎金。
🟡5、6月統一發票開獎 萊爾富開出1張千萬發票
📍1000萬特別獎1位：
◾新北市石門海角店：花49元購買孔雀餅乾就中千萬大獎
📍200萬特獎1位：
◾台中市外埔水美店：購買茶葉蛋、純喫紅茶等商品
🟡統一發票5、6月開獎了！千萬獎號「38548029」
📌特別獎號碼：38548029
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金1000萬元。
📌特獎號碼：10138845
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金200萬元。
📌頭獎號碼：24121106、28589937、83663333
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金20萬元。
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📍1000萬特別獎1位
◾台北內湖「舊宗門市」：中獎者967元購買生鮮食材及日用品。
📍200萬特獎1位
◾台北中山「興安門市」：幸運中獎者購買優酪乳與麵包等商品，花費137元。
🟡5、6月統一發票開獎 7-11開出1張千萬發票大獎
📍1000萬特別獎3位
◾苗栗縣三義鄉「千晴門市」：花費150元購買CITY CAFE與CITY TEA飲品
📍200萬特獎4位：
◾台南市中西區「南英門市」：消費154元購買飲品、零食
◾高雄市小港區「永益門市」：消費110元購買民生用品。
◾桃園市桃園區「文福門市」：10元購買統一麥香飲品。
◾花蓮縣花蓮市「鑫盈佳門市」：60元購買飲品、零食。
📍1000萬特別獎1位：
◾台中市「豐源店」：消費125元，就抱回1000萬元大獎
📍200萬特獎2位：
◾新北市汐止區「忠樹店」：飲料花費115元
◾宜蘭新泰山店：消費200元抱回200萬大獎
📍雲端發票專屬100萬特獎2位
◾桃園「中壢金央店」：4
◾台北「教育大學店」：消費15
🟡5、6月統一發票開獎 萊爾富開出1張千萬發票
📍1000萬特別獎1位：
◾新北市石門海角店：花49元購買孔雀餅乾就中千萬大獎
📍200萬特獎1位：
◾台中市外埔水美店：購買茶葉蛋、純喫紅茶等商品
📌特別獎號碼：38548029
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金1000萬元。
📌特獎號碼：10138845
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金200萬元。
📌頭獎號碼：24121106、28589937、83663333
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金20萬元。