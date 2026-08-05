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批施政落差 賴：台中要「再搖擺一次」

喊話黨公職了解真正民意：在野黨亂 人民都看得到

民進黨因應年底九合一大選啟動「行動中常會」，首站今（5）日移師台中舉行。兼任民進黨主席的總統賴清德致詞時，批評台中市長盧秀燕執政表現不如預期，導致台中市政與中央長年投入的資源落差愈來愈大，並以施政滿意度為例，稱盧秀燕在中部縣市「勉勉強強贏過彰化」。他二度向台中選民喊話，盼台中這個「搖擺州」年底「再搖擺一次」改變台中。民進黨今天下午在台中舉行首場「行動中常會」，由立法院民進黨團總召蔡其昌致詞，台中市長參選人何欣純提出「治理願景」專題報告，賴清德則壓軸發表談話。賴清德表示，自陳水扁執政時期開始，中央政府持續投入資源建設台中，包括升格直轄市、推動台中國際機場、設立中部科學園區等，全面提升城市發展格局，但如今台中市政表現卻未達外界期待，與中央投入的資源形成明顯落差。賴清德指出，盧秀燕現在的施政滿意度不僅遠低於高雄市長陳其邁，在中部縣市首長中，也落後雲林縣長張麗善、南投縣長許淑華及苗栗縣長鍾東錦，「勉勉強強贏過彰化縣長王惠美」。他表示，台中一直是全台最具代表性的「搖擺州」，既然市政問題愈來愈多，最有效的解方就是換市長。他懇請台中市民再次展現智慧，「再搖擺一次，換人、換黨做做看」。賴清德也點名盧秀燕執政期間的多項爭議，包括非洲豬瘟、食安事件頻傳，以及捷運藍線遲遲未動工。他表示，捷運藍線在前市長林佳龍任內就已獲中央核定，8年過去仍未開工；反觀何欣純提出「六星市政、六星福利」政見，盼透過交通建設帶動城市縫合、打造完整捷運路網，同時發展無人載具產業聚落，提升台中競爭力。演講中途，賴清德突然轉向全國民眾喊話，表示他了解人民最期待的是社會安定，希望台灣擁有穩定環境，讓經濟持續發展、金融市場穩健運作。他表示，面對中國持續的武力威脅、文攻武嚇與統戰滲透，多數台灣人民希望維持自由民主的生活方式，不願受到共產黨統治。身為總統，他的責任就是守護國家安全與社會穩定，即使立法院持續紛擾、在野黨不斷批評與攻擊，他也會堅定推動國政，「我的目的就是不希望社會亂」。賴清德更向民進黨公職喊話，希望「能夠了解臺灣民意的真正所在」，他強調「在野黨亂，人民不會不知道；在野黨無端攻擊國政，人民也不會不知道」，但人民對執政黨最大的期待，就是維持社會穩定、讓國家更加民主、人民安居樂業。他並再次力挺何欣純團隊，形容將成為台中安定、台灣穩定的重要力量，呼籲選民年底踴躍投票，「再搖擺一次」。