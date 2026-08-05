不少人訂閱YouTube Premium，就是希望看影片時不再受到廣告干擾，不過近期有網友發現，即使已經付費，影片播放途中仍會跳出占據畫面的「小框框」，不只遮住部分字幕，還可能因誤觸而跳轉至其他影片或下載頁面，讓不少用戶直呼相當惱人，有內行人建議直接關閉「資訊卡」
一名網友近日在Threads發文表示，自己使用免費版YouTube，原本已經乖乖看完廣告，沒想到影片開始播放後，左下角又出現一個類似廣告的浮動視窗，讓他忍不住詢問：「這是逼我該買會員嗎？」貼文曝光後，不少Premium用戶也現身表示，付費後同樣會看到類似畫面。
Premium為何還會出現？
網友口中的「小框框」，實際上是YouTube的「影片內資訊卡」。YouTube官方說明，資訊卡是由影片創作者加入的互動元素，可用來推薦其他影片、播放清單、頻道或外部連結，外觀看起來可能類似廣告，但並不屬於YouTube一般的廣告內容。因此，即使訂閱YouTube Premium，資訊卡仍可能繼續出現。
YouTube資訊卡怎麼關？手機3步驟完成
根據YouTube官方說明，iPhone、iPad用戶可按照以下方式關閉：
1.開啟YouTube App，點選右下角個人資料相片。
2.進入右上角「設定」，選擇「一般」。
3.找到「播放」，將「顯示影片內的資訊卡」功能切換為關閉。
Android版YouTube官方說明也提供相同步驟，可進入「設定→一般」，關閉「顯示影片內的資訊卡」。無論免費用戶或Premium會員都能調整，不需要另外付費；不過選項名稱與所在位置可能因App版本或介面更新略有差異，若找不到，建議先將YouTube更新至最新版。
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網友口中的「小框框」，實際上是YouTube的「影片內資訊卡」。YouTube官方說明，資訊卡是由影片創作者加入的互動元素，可用來推薦其他影片、播放清單、頻道或外部連結，外觀看起來可能類似廣告，但並不屬於YouTube一般的廣告內容。因此，即使訂閱YouTube Premium，資訊卡仍可能繼續出現。
YouTube資訊卡怎麼關？手機3步驟完成
根據YouTube官方說明，iPhone、iPad用戶可按照以下方式關閉：
1.開啟YouTube App，點選右下角個人資料相片。
2.進入右上角「設定」，選擇「一般」。
3.找到「播放」，將「顯示影片內的資訊卡」功能切換為關閉。
Android版YouTube官方說明也提供相同步驟，可進入「設定→一般」，關閉「顯示影片內的資訊卡」。無論免費用戶或Premium會員都能調整，不需要另外付費；不過選項名稱與所在位置可能因App版本或介面更新略有差異，若找不到，建議先將YouTube更新至最新版。