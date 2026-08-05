台灣現在出國旅遊正夯，不管是自由行還是跟團，都是迎來爆炸性的成長，根據交通部觀光署最新出國旅遊的資料，中國穩居台灣人出境旅遊目的地的第二名，已經超車韓國，僅次於日本，光是今年上半年赴陸的人就有高達180萬人次以上。陸委會分析，這跟去大陸消費相對親民、台幣匯率變化都有相關。
出國已經不流行去日韓了？台灣人去中國玩遊客暴增到180萬
根據交通部觀光署最新統計，今年上半年台灣人出國旅遊熱度高漲，出境總人次比去年同期成長將近17%之多，已經突破千萬人次大關。其中台灣人最愛去的國家以日本為首，總數超過393萬人次，佔比36.9%；第二名則是中國以17.3%佔比、超過180萬人拿下；第三名則是韓國的10.6%、超過113萬人。
陸委會副主委梁文傑分析概況，表示今年整體出國的意願非常高，主要原因為台幣匯率效應與台灣股市高檔帶來的資產增值效益，且相較於日韓等國家，赴陸旅遊（尤其是團體行程）的整體費用相對低廉，在地消費也更為親民，成為許多人考量CP值後的旅遊選擇。
30歲以下年輕人傻眼：根本不敢去！中老年族群才是中國旅遊客群
不過實際上，《NOWNEWS》訪問身邊30歲以下的親朋好友，多數都表示如果要出國玩的話，不會選擇中國地區，還是主要大宗會往日韓、歐洲旅遊居多，甚至也真的有人普遍認為，去中國有可能會被抓起來回不了國，所以認為這輩子根本就不會去。不過也有幾位曾經去過中國旅遊朋友則提到：「正常跟團不會怎麼樣啦！東西蠻便宜的景觀也很壯觀」、「有機會還是可以去看看，景觀都是超級震撼，消費物價很親民。」
從觀光署的年齡層統計也可以看出，即便韓國總數低於中國非常多，但29歲以下的人入境中國的遊客數跟入境韓國的遊客數，韓國還是贏中國，顯見會去中國遊玩主要的客群，對中老年族群與熟齡團客比較具備吸引力，年輕人對於兩岸關係的意識形態還是非常戒備。
2年多已有413起赴中港澳失聯、遭滯留案例！公務人員赴陸嚴格管制
而有這樣的想法也一點都不奇怪，根據大陸委員會公布的最新統計，自2024年1月1日至2026年7月底止，累計已有413起台灣民眾赴中國大陸及港澳地區失聯、遭留置盤查或關押的通報案件，其中包含失聯、遭盤查與限制人身自由等不同樣態。
陸委會也基於政府立場提醒過相關風險，最終旅遊決策仍屬於國人的個人自由，考量到國家安全與個人身分敏感性，政府對公務人員赴陸採取極為嚴格的管制措施，要求出發前必須依法完成請假與報備登記手續。對岸國安單位對台灣公務體系的運作資訊皆感興趣，公務人員切勿因身分基層而掉以輕心。
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根據交通部觀光署最新統計，今年上半年台灣人出國旅遊熱度高漲，出境總人次比去年同期成長將近17%之多，已經突破千萬人次大關。其中台灣人最愛去的國家以日本為首，總數超過393萬人次，佔比36.9%；第二名則是中國以17.3%佔比、超過180萬人拿下；第三名則是韓國的10.6%、超過113萬人。
陸委會副主委梁文傑分析概況，表示今年整體出國的意願非常高，主要原因為台幣匯率效應與台灣股市高檔帶來的資產增值效益，且相較於日韓等國家，赴陸旅遊（尤其是團體行程）的整體費用相對低廉，在地消費也更為親民，成為許多人考量CP值後的旅遊選擇。
不過實際上，《NOWNEWS》訪問身邊30歲以下的親朋好友，多數都表示如果要出國玩的話，不會選擇中國地區，還是主要大宗會往日韓、歐洲旅遊居多，甚至也真的有人普遍認為，去中國有可能會被抓起來回不了國，所以認為這輩子根本就不會去。不過也有幾位曾經去過中國旅遊朋友則提到：「正常跟團不會怎麼樣啦！東西蠻便宜的景觀也很壯觀」、「有機會還是可以去看看，景觀都是超級震撼，消費物價很親民。」
從觀光署的年齡層統計也可以看出，即便韓國總數低於中國非常多，但29歲以下的人入境中國的遊客數跟入境韓國的遊客數，韓國還是贏中國，顯見會去中國遊玩主要的客群，對中老年族群與熟齡團客比較具備吸引力，年輕人對於兩岸關係的意識形態還是非常戒備。
而有這樣的想法也一點都不奇怪，根據大陸委員會公布的最新統計，自2024年1月1日至2026年7月底止，累計已有413起台灣民眾赴中國大陸及港澳地區失聯、遭留置盤查或關押的通報案件，其中包含失聯、遭盤查與限制人身自由等不同樣態。
陸委會也基於政府立場提醒過相關風險，最終旅遊決策仍屬於國人的個人自由，考量到國家安全與個人身分敏感性，政府對公務人員赴陸採取極為嚴格的管制措施，要求出發前必須依法完成請假與報備登記手續。對岸國安單位對台灣公務體系的運作資訊皆感興趣，公務人員切勿因身分基層而掉以輕心。