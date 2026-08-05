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出國已經不流行去日韓了？台灣人去中國玩遊客暴增到180萬

其中台灣人最愛去的國家以日本為首，總數超過393萬人次，佔比36.9%；第二名則是中國以17.3%佔比、超過180萬人拿下；第三名則是韓國的10.6%、超過113萬人。

▲根據交通部觀光署統計，今年上半年台灣人旅遊目的地人數最多冠軍依舊是日本，不過亞軍則是由中國拿下，遊客暴增至180萬人。（圖／機場公司提供）

30歲以下年輕人傻眼：根本不敢去！中老年族群才是中國旅遊客群

但29歲以下的人入境中國的遊客數跟入境韓國的遊客數，韓國還是贏中國，顯見會去中國遊玩主要的客群，對中老年族群與熟齡團客比較具備吸引力

▲29歲以下的人入境中國的遊客數跟入境韓國的遊客數，韓國還是贏中國，顯見會去中國遊玩的主要的客群，對中老年族群與熟齡團客比較具備吸引力。（圖／美聯社／達志影像）

2年多已有413起赴中港澳失聯、遭滯留案例！公務人員赴陸嚴格管制

自2024年1月1日至2026年7月底止，累計已有413起台灣民眾赴中國大陸及港澳地區失聯、遭留置盤查或關押的通報案件