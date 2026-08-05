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▲大谷的信任被榨乾！水原一平持卡狂賭 組頭嘆：這種人我第一次見（圖／美聯社／達志影像）

▲大谷的信任被榨乾！水原一平持卡狂賭 組頭嘆：這種人我第一次見（圖／美聯社／達志影像）

道奇隊球星大谷翔平的前翻譯水原一平，盜用大谷1700萬美元償還賭債一案，近日再度掀起討論。曾替水原非法簽賭的地下莊家鮑耶（Mathew Bowyer）近日接受ESPN「30 for 30」播客節目「The Betrayal of Shohei Ohtani」專訪，形容水原的賭博行為「瘋狂至極（bananas）」，直言自己從未見過有人像他一樣日夜不停下注，賭癮之深令人咋舌。鮑耶因非法經營地下運動簽賭業務認罪，遭判處聯邦監獄12個月徒刑，今年5月服刑7個月後獲釋。他在節目中回憶，水原一平下注頻率高得驚人，遠遠超乎常人想像。「他真的瘋狂，下注的數量多到不可思議。」鮑耶說，「他一直想把輸掉的錢贏回來，結果反而成了更差的賭徒，總是押注那些高賠率的選項。」這種「愈輸愈追」的賭徒心態，也被外界視為水原一平最終走向盜用巨款的關鍵導火線。根據案件資料，水原一平最終承認盜取大谷翔平帳戶1700萬美元，用於償還積欠鮑耶的賭債；累計下注金額更高達4100萬美元。值得注意的是，水原一平當時之所以能夠如此輕易挪用資金，關鍵就在於他長期持有大谷的個人信用卡與銀行帳戶存取權限——身為大谷多年貼身翻譯兼「生活管家」，水原深獲大谷信任，直接掌管其財務事宜，也讓他有機可乘，長期利用該帳戶支付賭債，前後透過鮑耶下注竟高達1.9萬次之多，完全未被察覺。鮑耶表示，即使事隔多年，仍對水原一平沉迷賭博的程度感到震驚。「我自己下注已經比大部分人多了，但我會睡覺、也有自己的生活。」鮑耶說，「但水原幾乎整晚都在下注，無時無刻都在賭，我從來沒看過這種情況。」這番描述也讓外界更加好奇，水原究竟是如何在長年貼身跟隨大谷、行程滿檔的情況下，還能維持這種近乎不眠不休的賭博節奏。鮑耶在專訪中也再次強調，大谷翔平本人並未參與任何非法簽賭活動，先前他也曾多次向外界澄清，大谷從未透過他下注，試圖為這起震驚美國職棒界的醜聞案，還原大谷「無辜受害者」的清白身分。另一方面，水原一平因銀行詐欺等罪名，已遭判處4年聯邦監禁，目前正在賓州服刑。這起案件不僅重創水原個人的職業生涯與信譽，也讓外界重新檢視職業運動員身邊「貼身工作人員」財務授權管理的潛在風險，成為美國體壇近年最受矚目的信任背叛事件之一。