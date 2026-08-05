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▲白海豚颱風周五、周六通過琉球群島的路徑幾乎確定，但周六至下周一通過台灣北部海域時，各模式預測仍有分歧。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

據日本氣象廳最新資料，昌鴻颱風（國際命名Chan-hom）今（5）日下午生成，位置在中太平洋、白海豚颱風東側，加上鯨魚颱風，目前太平洋3颱共舞，昌鴻颱風路徑將往北後，往西轉彎朝日本東南方前進，白海豚颱風依舊對台灣威脅最大，中央氣象署周五（8月7日）可能發布海上警報。西北太平洋目前共有3個颱風，剛生成的昌鴻颱風，路徑會沿著高壓邊緣先北上，周末往西轉彎，對台灣並無影響，鯨魚颱風路徑往東，侵襲菲律賓呂宋島後，就會減弱，最終整併到白海豚環流中。氣象署說明，白海豚颱風持續朝西移動，周六開始會因為高壓減弱，速度放慢並北轉，暴風半徑達320公里，極可能掠過台灣北部近海，氣象署不排除最快周五下半天，針對「北部海域、東北部海域」發布海上颱風警報。受白海豚颱風影響，台灣天氣將在周五起出現顯著變化，西半部降雨範圍將會明顯擴大；周六、周日，西半部風雨更為顯著，中部以北地區有機會出現局部大雨，台中以北山區則必須防範局部豪雨，中南部、花東也有局部短暫雨，注意午後雷陣雨。