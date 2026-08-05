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包庇之火燒向盧秀燕！「施政怠惰8年」恐一次清算

中聯油脂致癌油爭議一波未平、一波又起，台糖公司遭爆早在今年5月就驗出一批「原料油」苯駢芘超標7倍，卻未向主管機關通報，引發外界質疑；台中市長盧秀燕為此事，更連續數天槓上執政黨，中央與地方持續互踢皮球。對此，作家趙曉慧狠酸，國民黨根本無心解決問題，還一直在羅織罪名、甩鍋給賴清德政府，「夜路走多了遲早會碰到鬼，這句話永遠不會錯」。趙曉慧表示，蔣萬安拋出倒閣之後到現在，國民黨一直在羅織罪名甩鍋給賴清德政府，根本無心解決問題，而是不斷製造問題。最近又上演台糖通報戲碼，要不斷為倒閣找正當性。但真的笑死人了！食用油與汽油，傻傻的分不清楚，又把選民當笨蛋在唬弄。「提倒閣只是打假球，目的只是要搞臭賴清德政府，連續性地製造『政府失能』的視覺記憶。」趙曉慧指出，台糖事件、乃至後續任何行政瑕疵，都會被無限放大成「這就是要倒閣的原因」，而這招在深藍同溫層效果極佳，能迅速激化情緒，但對中間與年輕選民來說，看久了就會產生疲勞，識破這是國民黨「只會鬧事、不解決問題」的政治操作，邊際效益正在快速遞減。趙曉慧直言，真正「包庇與失職」這把火，卻反手燒回台中市長盧秀燕身上，其身為地方首長，對轄區內的黑心廠商養奸貽患了8年，到底誰才是真正的門神？盧秀燕想要選總統，如此一來，她會被體無完膚的放大檢視，她在台中市執政8年的各種黑箱、缺失、官商勾結，勢必會被一一攤在陽光下，這簡直是「施政怠惰8年」一次跟盧秀燕結帳算清楚。趙曉慧提到，當年的揭弊天王、民眾黨主席黃國昌，也是打著正義的旗幟不可一世，現在呢？當年說要超越藍綠的民眾黨創黨主席柯文哲，用嘴砲對民進黨窮追猛打，現在呢？最後，她更吐槽：「夜路走多了遲早會碰到鬼，這句話永遠不會錯。」