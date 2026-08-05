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▲邱偲琹（右）自己剪下第一刀，表情很緊張。（圖／翻攝自IG@ally199874）

女星邱偲琹以其清新的氣質和招牌長髮深受粉絲喜愛。近日，她在個人Instagram上記錄了她剪掉留了多年的長髮的過程，並在隨後展示了令人驚豔的俐落新造型，她也滿意地說，「不枉費我找了很久！」邱偲琹在韓國剪掉長髮，她也記錄了自己下刀的畫面，一開始感覺有點緊張，但看到成果後，連她都相當滿意，開心喊，「這次的短髮真的深得我心不枉費我找了很久！」俐落的中短髮，長度大約在肩上，新髮型襯托出她更加清晰的五官和自信的氣質。自拍中的她，妝容精緻，塗抹著清新的珊瑚色唇彩，在自然光線下顯得格外動人。她用手輕輕托住臉頰，展現出新造型的輕盈感。邱偲琹的新髮型一經公佈，立刻引來大量粉絲和好友的點讚和留言，許多網友驚呼：「太驚訝了！但新髮型好適合妳！」、「短髮更顯氣質，像韓劇女主角！」、「揮別長髮，迎來新開始，美出新高度！」28歲的邱偲琹童星出道，曾以《模仿犯》入圍金鐘女配，和電視圈大佬郭建宏的兒子郭方儒有過一段情，去年8月底被拍到和一名高帥男子在信義區十指緊扣，邱偲琹隨後也大方坦承和郭方儒已經分手，目前和韓國男友穩定交往中，她也不吝嗇分享與男友的日常，粉絲都祝福她找到幸福。