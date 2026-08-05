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藝人邵昕與前妻婷婷（黃鈺婷）所生的22歲兒子邵逸翔，近日遭多名網友指控涉嫌謊報身分、騙吃騙喝，甚至還傳出恐嚇他人，引發外界熱議。面對兒子捲入爭議，近年鮮少公開露面的邵昕並未親自受訪，而是透過好友吳宗憲代為回應，表示：「會去瞭解一下，再給大家回應。」根據《鏡週刊》報導，邵逸翔遭多名網友指控，疑似使用假名在交友軟體認識陌生人，見面後以沒帶錢、生活費不足等理由要求對方代墊餐費，甚至有人控訴與他相約吃海底撈時，他身上僅帶10元現金；另外也有受害者表示，曾借出悠遊卡、行動電源等物品，事後卻遲遲拿不回來。相關指控曝光後，網路上已有多位自稱受害者發文分享經歷，甚至計畫成立「受害者聯盟」。根據《ETtoday新聞雲》報導，隨著事件延燒，邵昕透過吳宗憲表示，目前正在了解整起事件來龍去脈，待釐清後再對外說明，並未針對外界指控做出進一步回應。事實上，邵昕過去就曾公開談過兒子的狀況。當年他透露，兒子曾被醫師評估具有亞斯伯格特質，讓身為父親的他相當心疼，更一度在節目上談到落淚。邵昕當時坦言，因為孩子在人際相處上較容易與同學產生摩擦，自己與太太經常得向其他家長及孩子道歉。只不過多年過去兒子早已長大成人，做爸爸的邵昕恐怕沒想到會有又要替兒子處理事情的一天。