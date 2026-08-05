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▲高醫為響應2026年國際母乳週主題「Breastfeeding for a Sustainable Start in Life: Strengthen What Works」，於今(5)日舉辦母乳哺育推廣活動。（圖／高醫提供）

高醫為響應2026年國際母乳週主題「Breastfeeding for a Sustainable Start in Life: Strengthen What Works」，於今(5)日舉辦母乳哺育推廣活動，更特別邀請哺乳媽媽分享哺育心路歷程，期盼透過溫馨表演、暖心祝福與趣味闖關，凝聚社會大眾的支持，共同為母嬰健康奠定堅實的基石。高醫副院長陳芳銘表示，高醫身為大學附設醫院及醫學中心，有守護民眾健康的專業承諾與社會責任。高醫長期推動母嬰親善，致力營造友善的哺乳支持環境，從尊重媽媽的意願開始，搭配個別化的衛教、陪伴與協助，讓新手媽媽可以更快掌握哺乳技巧、減少挫折感，並建立自我效能，希望藉由今天國際母乳週的活動，提升民眾對母乳哺育重要性的認知，持續支持每個孕產家庭，增加家庭在新生兒照護上的信心。活動並邀請正值哺乳階段，並擁有兩個孩子的護理師謝小姐，她分享她自己哺育的旅程，也傳遞真實而動人的心聲。高醫首長也於活動中體驗新生兒家庭的手忙腳亂。現場並讓民眾體驗哺乳媽媽的日常生活、挑戰母乳迷思問答，完成任務後拍照打卡即可兌換精美小禮，讓參與者能與專業人員互動諮詢。此外，適逢父親節前夕，凡於「便利貼留言牆」留下暖心祝福，現場亦展出母嬰互動的溫馨照片與影片，呈現生命初始的美好時刻。高醫嬰兒室副護理長陳寳如表示，哺餵母乳需要掌握三大核心：「觀察寶寶飢餓訊號、調整正確的哺乳姿勢與含乳、以及按需求哺乳」。新手媽媽在產後初期母乳量不多屬正常的生理現象，可以透過少量、頻繁的哺乳並搭配適度乳房按摩，逐步刺激乳汁分泌，順利開始之後即可持續哺乳。高醫護理師們都會陪伴與支持新手媽媽，並且尊重新手媽媽哺餵母乳的意願。國際母乳週是每年 8月1日至8月7日，由國際母乳哺育行動聯盟(WABA)發起，旨在呼籲家庭、職場與社會共同支持母乳哺育，打造友善的哺乳環境。世界衛生組織(WHO)則建議，在寶寶出生後一小時內儘早開始母乳哺育，純母乳哺育六個月，其後添加營養適當及安全的副食品，持續哺乳到兩歲或兩歲以上。