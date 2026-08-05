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台灣籃球好手林庭謙正式告別效力6年的中國男子籃球職業聯賽(CBA)天津先行者隊，確定返台加盟台灣職業籃球大聯盟（TPBL）的臺北台新戰神隊。林庭謙今（5）日特別在社群平台發布感性道別信，向天津球團、教練組及球迷表達最深切的感謝，直言天津永遠是他職業生涯最重要的起點。林庭謙在告別信中回顧了自2020年選秀大會以來的點滴，他寫道：「6年前，我帶著夢想來到天津，從一名選秀新人成長為今天的我。這座城市給了我機會，這支球隊給了我舞台，這裡的球迷給了我最大的支持和包容。」他特別感謝天津榮鋼俱樂部的管理層與教練組的信任，以及與他並肩作戰的隊友們。對於球迷，他感性表示：「每一次在主場聽到歡呼聲，每一次看到球迷舉著我的手幅，我都深感幸運。雖然即將開啟新的旅程，但天津永遠是我職業生涯中最重要的起點，這裡的人、這裡的回憶，我都會珍藏在心。」文末他更留下「山水有相逢，來日皆可期」的期盼，希望能以不同身份再回到天津向大家道謝。針對林庭謙的離隊，天津男籃官方也發布聲明證實。球團表示，基於對林庭謙能力及未來發展的充分認可，在今年合約期滿後，第一時間便向他提供了滿額頂薪續約合約。據媒體人付政浩透露，這份頂薪年薪高達600萬人民幣。然而，因個人職業發展規劃，林庭謙最終選擇加盟TPBL的臺北台新戰神隊。天津球團在聲明中感謝林庭謙6年來為球隊的貢獻，見證他從初入職籃的年輕球員蛻變為後場核心力量。同時，天津官方也強調，按照CBA規定，俱樂部將保留對林庭謙的優先續約權，並溫情喊話：「無論未來身在何方，這裡始終有熟悉的隊友和熟悉的掌聲吶喊聲，隨時歡迎你再次回到球隊，與我們並肩作戰。」林庭謙上個賽季在CBA表現依然亮眼，場均可貢獻19.2分、2.7籃板與5.2助攻。他的離隊對天津男籃的戰力影響甚鉅。這個夏天天津隊接連失去了外援大衛·詹姆斯(David James)與林庭謙，這對球隊來說無疑是極大的損失。