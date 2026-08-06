小孟老師分析今（6）日十二星座運勢，財運方面，巨蟹座要注意節約用錢，獅子座避免過度借貸，射手座要適當分散風險，工作運方面，雙子座要開拓新的市場，牡羊座也要拓展事業領域。
牡羊座：
工作：拓展事業領域
感情：堅定信仰追求
財運：儲蓄資金定存
牡羊幸運色：土棕褐色
貴人：天蠍
小人：魔羯
金牛座：
工作：財源滾滾不斷
感情：縱情歡笑暢快
財運：合理規劃財源
金牛幸運色：黑褐色
貴人：雙子
小人：金牛
雙子座：
工作：求新開拓市場
感情：與愛共舞奔放
財運：財源喜事連連
雙子幸運色：火焰紅色
貴人：射手
小人：獅子
巨蟹座：
工作：不斷提高素質
感情：意義非凡難忘
財運：財源節約用錢
巨蟹幸運色：松鼠灰色
貴人：處女
小人：水瓶
獅子座：
工作：抓住事業良機
感情：一心一意浪漫
財運：避免過度借貸
獅子幸運色：硫磺色
貴人：牡羊
小人：處女
處女座：
工作：熱心投入發展
感情：心靈碰撞思維
財運：財源精打細算
處女幸運色：油布灰色
貴人：魔羯
小人：雙子
天秤座：
工作：打造出色品牌
感情：美好回憶珍藏
財運：統籌財務規劃
天秤幸運色：石灰色
貴人：獅子
小人：牡羊
天蠍座：
工作：積極拓展事業
感情：聆聽內心聲音
財運：幸運之神眷顧
天蠍幸運色：米綠色
貴人：天秤
小人：雙魚
射手座：
工作：全力以赴事業
感情：心靈溝通默契
財運：適當分散風險
射手幸運色：苔蘚灰色
貴人：雙魚
小人：巨蟹
魔羯座：
工作：事業爭取更多
感情：自然親近和諧
財運：財運蒸蒸日上
魔羯幸運色：米紅色
貴人：金牛
小人：天秤
水瓶座：
工作：事業蒸蒸日上
感情：營造美好未來
財運：財運事事亨通
水瓶幸運色：金雀花黃
貴人：巨蟹
小人：射手
雙魚座：
工作：一帆風順發財
感情：貼心關懷呵護
財運：小獎升級大財
雙魚幸運色：深棕色
貴人：水瓶
小人：天蠍
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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工作：拓展事業領域
感情：堅定信仰追求
財運：儲蓄資金定存
牡羊幸運色：土棕褐色
貴人：天蠍
小人：魔羯
金牛座：
工作：財源滾滾不斷
感情：縱情歡笑暢快
財運：合理規劃財源
金牛幸運色：黑褐色
貴人：雙子
小人：金牛
雙子座：
工作：求新開拓市場
感情：與愛共舞奔放
財運：財源喜事連連
雙子幸運色：火焰紅色
貴人：射手
小人：獅子
巨蟹座：
工作：不斷提高素質
感情：意義非凡難忘
財運：財源節約用錢
巨蟹幸運色：松鼠灰色
貴人：處女
小人：水瓶
獅子座：
工作：抓住事業良機
感情：一心一意浪漫
財運：避免過度借貸
獅子幸運色：硫磺色
貴人：牡羊
小人：處女
處女座：
工作：熱心投入發展
感情：心靈碰撞思維
財運：財源精打細算
處女幸運色：油布灰色
貴人：魔羯
小人：雙子
天秤座：
工作：打造出色品牌
感情：美好回憶珍藏
財運：統籌財務規劃
天秤幸運色：石灰色
貴人：獅子
小人：牡羊
天蠍座：
工作：積極拓展事業
感情：聆聽內心聲音
財運：幸運之神眷顧
天蠍幸運色：米綠色
貴人：天秤
小人：雙魚
射手座：
工作：全力以赴事業
感情：心靈溝通默契
財運：適當分散風險
射手幸運色：苔蘚灰色
貴人：雙魚
小人：巨蟹
魔羯座：
工作：事業爭取更多
感情：自然親近和諧
財運：財運蒸蒸日上
魔羯幸運色：米紅色
貴人：金牛
小人：天秤
水瓶座：
工作：事業蒸蒸日上
感情：營造美好未來
財運：財運事事亨通
水瓶幸運色：金雀花黃
貴人：巨蟹
小人：射手
雙魚座：
工作：一帆風順發財
感情：貼心關懷呵護
財運：小獎升級大財
雙魚幸運色：深棕色
貴人：水瓶
小人：天蠍
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。