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▲水湳轉運中心未來將陸續導入26條長途客運、至少9條市區公車路線，並整合計程車、自用汽車、機車、YouBike及捷運等7種運具(圖／交通局提供2026.8.5)

台中市四大轉運中心建設再邁重要里程碑！總工程經費逾46億元的水湳轉運中心提前竣工，市長盧秀燕今(5)日主持啟用典禮。她表示，轉運中心不只是停車場，更是整合多元運具的核心，讓市民在同一地點即可完成轉乘，不必再為尋找站點東奔西跑。水湳轉運中心未來將陸續導入26條長途客運、至少9條市區公車路線，並整合計程車、自用汽車、機車、YouBike及捷運等7種運具，打造「七轉七接」的旗艦級樞紐，成為市民便利往來各地的「交通任意門」。盧秀燕指出，市府正積極建構台中完整的轉運路網。繼第一座豐原轉運中心投入營運後，水湳轉運中心作為第二座樞紐也正式啟用；今年底前，台中火車站轉運中心將陸續完工，未來更規劃建設烏日轉運中心，逐步完成四大轉運中心布局。其中，台中火車站轉運中心因結合鐵路，未來將具備「八轉」功能。透過豐原、水湳、台中車站及烏日等重要節點，將全面強化山、海、屯、市各區域的交通串聯。盧秀燕說，建築的3、4樓已預留銜接國道系統的平台，地下空間則預留了捷運銜接介面。轉運中心位處水湳經貿園區核心，未來將串聯台中國際會展中心、台中綠美圖及台中流行影音中心等重大建設。此外，站內導入大型車輛廢氣排放處理設備，屋頂亦設置太陽能發電設施，是一座兼具交通轉乘、區域發展及節能減碳的現代化綠能建築。交通局長葉昭甫表示，水湳轉運中心第一階段正式啟用，率先提供停車場、YouBike及市區公車等服務。其中，停車場已於8月1日開放，共規劃614席汽車位及1,253席機車位，並配合園區「低碳、創新、智慧」理念，設置了604格自行車停車空間。周邊亦新增YouBike 2.0「水湳轉運中心（經貿路）」及「水湳轉運中心（中科路）」兩處租借站，完善多元轉乘環境。葉昭甫指出，水湳轉運中心不僅是交通建設，更結合了休閒與觀光元素。本次啟用典禮特別與國際知名IP「Snoopy」合作，在南側大草皮設置6座大型氣球裝置藝術，東側廣場則打造了主題打卡牆。活動自8月1日至8月15日舉行，週末更加碼推出Snoopy快閃商店及室內市集，邀請市民在體驗便捷交通之餘，也能享受優質的遊憩空間。交通局宣布推出停車優惠方案，自8月5日起至9月4日止，停車場全面免收停車費；115年9月5日起至115年12月5日止，停車費享8折優惠（西屯區港尾里里民可享95折回饋）。