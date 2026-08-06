占卜師「道境塔羅」分析今（6）日十二生肖工作運勢與建議。屬虎適合沉澱獨處，向內尋找答案，給自己空間，困惑的事情自然會有答案，屬猴有新的靈感出現，也適合展開新計劃，屬牛容易陷入錯過的懊悔中，建議別再糾結過去，眼光放前，新的機會就在身邊。
鼠
對改變容易感到抗拒，寧可維持現狀也不願跨出舒適圈。建議試著鬆動固執的心態，該放手時就放手，會有意想不到的轉機。
牛
容易陷入回憶或錯過的機會中，提不起勁展開新的行動。建議別再糾結過去，把注意力放回眼前，新的機會其實就在身邊。
虎
適合獨處沉澱，向內尋找答案，會比向外尋求更有收穫。建議給自己一點空間，靜下心思考，答案自然會浮現。
兔
可能感到心力交瘁，甚至想放棄手邊正在堅持的事。建議先緩一緩，別急著防衛或硬撐，適度休息才能走得更遠。
龍
面前的選擇變多，容易陷入猶豫，也可能沉浸在不切實際的想像中。建議先釐清優先順序，別被表面的美好迷惑，看清現實再行動。
蛇
思緒特別清晰，容易有靈光乍現的想法或突破性的發現。建議把握這股清晰的思路，及時記錄行動，別讓好點子溜走。
馬
與人溝通時容易顯得過於嚴厲，言語間可能造成誤會。建議說話前先想想對方的感受，柔軟一點會讓溝通更順利。
羊
心情可能受到影響，原本的好事也感覺不到喜悅，成功的腳步稍微延遲。建議別灰心，這只是暫時的低潮，撐過去會迎來陽光。
猴
容易迸發新的靈感，也適合展開全新的計畫或方向。建議把握這股創意能量，主動出擊，會為自己開創新局。
雞
可能感到疲憊，甚至想放棄目前正在努力的事情。建議再堅持一下，撐過這個階段就會看見成果。
狗
思緒特別清晰，容易有靈光乍現的想法或突破性的發現。建議把握這股清晰的思路，及時記錄行動，別讓好點子溜走。
豬
展現出強大的自信與領導力，容易帶領局勢往你想要的方向前進。建議勇敢做主，把握機會展現魄力，會有不錯的成果。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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對改變容易感到抗拒，寧可維持現狀也不願跨出舒適圈。建議試著鬆動固執的心態，該放手時就放手，會有意想不到的轉機。
牛
容易陷入回憶或錯過的機會中，提不起勁展開新的行動。建議別再糾結過去，把注意力放回眼前，新的機會其實就在身邊。
虎
適合獨處沉澱，向內尋找答案，會比向外尋求更有收穫。建議給自己一點空間，靜下心思考，答案自然會浮現。
兔
可能感到心力交瘁，甚至想放棄手邊正在堅持的事。建議先緩一緩，別急著防衛或硬撐，適度休息才能走得更遠。
龍
面前的選擇變多，容易陷入猶豫，也可能沉浸在不切實際的想像中。建議先釐清優先順序，別被表面的美好迷惑，看清現實再行動。
蛇
思緒特別清晰，容易有靈光乍現的想法或突破性的發現。建議把握這股清晰的思路，及時記錄行動，別讓好點子溜走。
馬
與人溝通時容易顯得過於嚴厲，言語間可能造成誤會。建議說話前先想想對方的感受，柔軟一點會讓溝通更順利。
羊
心情可能受到影響，原本的好事也感覺不到喜悅，成功的腳步稍微延遲。建議別灰心，這只是暫時的低潮，撐過去會迎來陽光。
猴
容易迸發新的靈感，也適合展開全新的計畫或方向。建議把握這股創意能量，主動出擊，會為自己開創新局。
雞
可能感到疲憊，甚至想放棄目前正在努力的事情。建議再堅持一下，撐過這個階段就會看見成果。
狗
思緒特別清晰，容易有靈光乍現的想法或突破性的發現。建議把握這股清晰的思路，及時記錄行動，別讓好點子溜走。
豬
展現出強大的自信與領導力，容易帶領局勢往你想要的方向前進。建議勇敢做主，把握機會展現魄力，會有不錯的成果。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。