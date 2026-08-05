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▲日本米菓品牌「小倉山莊」更是每年中秋檔期的熱銷亮點，單一檔期最高可賣近7000盒，穩居人氣商品霸主。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲新光三越今年也首度攜手創立逾200年的日本和菓子老舖「榮太樓總本鋪」，以及台灣製茶師張家齊，歷時2年打造限定「東方美人系列禮盒」。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲韓國甜點首度來台，Forecipe 小小森林甜甜圈5入禮盒，售價880元。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲新光三越今年中秋共精選超過255款禮盒，將於8月7日起在全台16家分店、新光三越APP、skm online及超市禮品城同步開放預購（圖／記者鍾怡婷攝）

▲「台北101中秋月餅精選月餅禮盒」原價980元、早鳥價833元。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲「臻品月餅禮盒」嚴選花椒芝麻核桃、紅棗桂圓、奶黃流心、奶黃芝麻與黑金菠蘿蛋黃酥等細緻糕點。（圖／記者鍾怡婷攝）

中秋送禮檔期開跑，新光三越今年推出超過255款中秋禮盒，不僅首度引進4大日韓人氣甜點品牌，讓民眾免飛出國就能品嚐話題伴手禮，也集結26款人氣蛋黃酥、台日聯名限定禮盒等多元選擇。此外，每年中秋檔期熱賣的日本米菓品牌「小倉山莊」，單一檔期最高更熱賣近7000盒，穩坐人氣商品冠軍。全系列禮盒將於8月7日起正式開放預購。新光三越表示，今年中秋檔期共推出255款禮品，其中超過8成為首次登場、5成為獨家禮盒，預估今年中秋禮品業績可望較去年成長近2成，挑戰近1億元；以往中秋禮盒平均客單價約落在1000元左右。熱銷品項方面，仍以日本直送甜點及台灣人氣糕餅最受消費者青睞，近年韓國甜點品牌買氣也持續攀升。其中，日本米菓品牌「小倉山莊」更是每年中秋檔期的熱銷亮點，單一檔期最高可賣近7000盒，穩居人氣商品霸主。今年新光三越一次集結超過26款人氣蛋黃酥禮盒，包含曾獲台灣媒體甜點指南評選的「無框架甜點 L.Z.寶石蛋黃酥禮盒」、米其林綠星「陽明春天 黃金旦黃酥禮盒」、以竹炭酥皮搭配金箔打造的「北投老爺酒店 黑金菠蘿蛋黃酥禮盒」、富錦樹台菜香檳攜手吳寶春麥方店推出「星級蛋黃酥禮盒」、結合酒食風味的「城市好酒 真心柑謝 酒食禮盒」與「城市好酒 梅香酒食 小丞事聯名蛋黃酥禮盒」等。除了集結各式人氣糕餅，新光三越今年也首度攜手創立逾200年的日本和菓子老舖「榮太樓總本鋪」，以及台灣製茶師張家齊，歷時2年打造限定「東方美人系列禮盒」，將東方美人茶凍搭配，榮太樓的經典甜點黑豆黑糖凍與黑糖黃豆粉蕨餅，融合台灣茶香與日本和菓子工藝，成為今年中秋限定亮點之一。此外，今年也首度引進4大日韓話題甜點品牌，包括日本三越伊勢丹旗下洋菓子品牌「Mariette」、創下年銷52萬顆紀錄的動物甜甜圈品牌「Forecipe」、韓國人氣核桃糕品牌「Bok Hodu」，以及巧克力甜點品牌「XOCOSILOK」，讓消費者不用飛出國，也能一次品嚐日韓熱門伴手禮。新光三越表示，今年中秋共精選超過255款禮盒，將於8月7日起在全台16家分店、新光三越APP、skm online及超市禮品城同步開放預購；8月13日前預購中秋禮品，刷指定信用卡還可享「夏天卡利HIGH」回饋活動。迎接中秋節檔期，台北101今年則以精緻極簡的當代設計風格，打造三款全新風格的精品級中秋禮盒。並且即起至8月25日前早鳥訂購，最低85折優惠。「御藏香檳禮盒」全台限量1001盒，內含法式香檳、德國水晶酒杯與瑞士頂級巧克力；「臻品月餅禮盒」嚴選花椒芝麻核桃、紅棗桂圓、奶黃流心、奶黃芝麻與黑金菠蘿蛋黃酥等細緻糕點，還有嚴選金萱茶，以及具紀念價值的台北101不鏽鋼沖茶器，原價1680元、早鳥價1428元。最划算的是「台北101中秋月餅精選月餅禮盒」，精選原味與黑金菠蘿蛋黃酥，以層層酥香外皮包覆細緻綿密的豆沙餡與鹹香濃郁的蛋黃，原價980元、早鳥價833元。