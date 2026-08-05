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▲洋基工程職業籃球隊今日也證實，已與臺北台新戰神完成協議，正式完成林秉聖合約買斷程序。（圖／洋基工程提供）

TPBL臺北台新戰神今（5）日宣布，與後衛林秉聖正式結束合約關係。曾赴中國CBA挑戰兩季的林秉聖，在2025-26賽季結束後依照合約返台，經與球團討論未來規劃後，希望透過交易尋求新的發展機會。戰神尊重球員生涯選擇，並協助尋找合適去處，最終與PLG洋基工程達成協議，由洋基工程完成林秉聖合約買斷，替這段合作關係畫下句點。林秉聖於2023-24賽季加入臺北台新戰神，雙方簽下3年合約，並設有旅外條款。加盟首季，他展現招牌防守能力與拚戰精神，代表戰神出賽23場，場均貢獻15.4分、4.3籃板、3.5助攻以及2.6抄截，不僅入選年度防守第一隊，更一舉拿下年度第六人與年度進步獎肯定，成為球隊創隊初期的重要戰力。隨後林秉聖選擇挑戰更高層級舞台，獲球團同意啟動旅外條款，前往中國男子籃球職業聯賽（CBA）發展。經過兩年旅外歷練後，他依約返台，不過在評估下一階段職涯方向後，決定尋求新的挑戰。對於林秉聖離隊，台新育樂總經理林祐廷表示：「感謝林秉聖過去為球隊的付出，祝福秉聖未來一切順利，在職業舞台上發揮所長。」另一方面，洋基工程職業籃球隊今日也證實，已與臺北台新戰神完成協議，正式完成林秉聖合約買斷程序。球團表示，目前正進行後續整合作業，關於林秉聖正式加盟資訊以及未來相關規劃，將於確認後另行公告。