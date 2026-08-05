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中華職棒味全龍美籍攻擊統籌教練彼得森（Tyger Pederson）本季來台執教，打擊、跑壘的觀念獲得選手高度肯定，不過近期賽前練習卻不見人影。龍隊總教練葉君璋今（5）日透露，彼得森的太太懷孕，預計年底要迎接新生命，彼得森暫時返美照顧家人，未來預計會台、美兩地往返，葉總指出，彼得森在隊期間，對球隊各方面都有幫助，「他針對狀況給大家建議，類似作戰教練，不是只有打擊，還有策略。」葉總表示，彼得森的太太懷孕，預計年底生，「來到台灣後，他太太不是很適應，自己也有個小孩滿小的，需要人家幫忙，心理上有小狀況，所以他太太回美國，彼得森跟著回去陪他。」葉總指出，彼得森計畫8月中歸隊，預計停留2週後返美，季後賽前再來台。葉總說，彼得森雖然人不在隊上，但工作並未停擺，仍是正常運作，「這套模式我們有過，之前疫情時，打擊教練克拉克（Phil Clark）沒辦法進來台灣，就是在美國看比賽提供建議。」葉總坦言，沒有臨場當然會差一點，但還是有客觀性，以這樣的方式幫助球隊。龍隊無論戰績、投打數據都名列前茅，其中團隊盜壘83次更是「海放」其餘5隊，記者過去採訪龍隊球員時，彼得森給予的跑壘觀念獲得球員的高度肯定，葉總則表示，彼得森在球隊這段期間，對球隊各方面都有幫助，「他針對狀況給大家建議，類似作戰教練，不是只有打擊，還有策略。」龍隊球團表示，「彼得森教練目前返回美國陪伴家人，準備迎接新生命的到來，將在台美兩地往返，持續依球隊規劃協助球隊分析、投入球隊訓練與執教工作。」