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蔡其昌酸盧秀燕：每天「賴中央」 台中怎麼進步？

民進黨啟動「行動中常會」，首站今（5）日移師台中舉行。國民黨籍台中市長盧秀燕上午先開酸「賴總統難得出門，希望能夠關心一下食安」；下午立法院民進黨團總召蔡其昌在中常會致詞時反擊，直指選市長要選真正了解基層、歷練完整的人，如果選一個遇事就對抗、卸責都要「賴中央」，每天喊著「賴清德我不會屈服」的人，台中永遠沒有進步的機會。蔡其昌表示，這幾年台中人的驕傲感降低、鬱卒感升高，眼見屯區垃圾成山、廚餘問題頻傳、捷運藍線經費一再追加，連食用油都爆發食安風暴。他說，認真想一想，不是台中出了問題，而是治理的人出了問題；再看看高雄這幾年的改變，更證明「選對人」才是城市發展最重要的關鍵，「把人換掉，選一個有能力、有衝勁的人，一定可以迎頭趕上」。蔡其昌指出，一位稱職的地方首長，必須在困難中解決問題，而不是遇到問題就推給別人。他提到自己與何欣純相識多年，當年擔任台中縣政府民政局長時，何欣純就是坐在縣長室門口第一個位置的年輕幕僚，從最基層行政工作一路歷練，最了解基層真正的需求。蔡其昌接著把矛頭指向盧秀燕，直言「如果選一個什麼事都要對抗、卸責『賴中央』，每天喊『賴清德我不會屈服』，台中永遠沒有進步的機會。」他並以高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲為例，認為城市競爭力來自地方與中央合作，而不是把對立當成治理方式，「有不同意見可以提出，但地方與中央應該走在合作的軌道上。」蔡其昌表示，他可以細數台中每一個角落，這8年究竟錯失了哪些發展機會。他批評盧市府面對困難的事情不願處理，只挑簡單的、能做秀的做；一旦出問題不是說不知道，就是把責任推給中央。蔡其昌最後表示，民進黨近年在台中雖然處於逆風，但逆風也是反省與重新出發的契機。他認為台中的政黨認同度向來沒那麼鮮明，因此危機也是轉機，希望透過中央執政與地方合作，向市民證明台中不能再蹉跎下去，「選對人，就能讓台中真正改變。」