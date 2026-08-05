我是廣告 請繼續往下閱讀

中華男籃主力後衛林庭謙的下一步動向正式塵埃落定！CBA天津男籃官方於5日證實，儘管球團已開出最高級別的頂薪合約全力挽留，林庭謙基於個人生涯規劃，仍決定離開效力6個賽季的天津隊，新賽季將返台加盟TPBL聯盟的臺北台新戰神。據中國媒體與籃球圈人士披露，林庭謙之所以選擇回台，關鍵在於台灣球隊開出了遠超CBA頂薪的「天價合約」。目前臺北戰神和林庭謙所屬的啟程國際運動行銷都未對此發表聲明，不過天津隊已經表明合約到期後第一時間向林庭謙提供了滿額頂薪續約合同，即年薪600萬元，即使後來林庭謙選擇離開CBA，球隊也保留對林庭謙的優先續約權，未來若重回CBA，天津隊享有簽約優勢。臺北台新戰神為了招攬這位現年26歲的國家隊絕對主力，展現了極大的誠意。中國媒體人周鵬發文表示：「林庭謙不拿天津頂薪回寶島聯賽，最關鍵的還是那邊給得太高太高了，高到他根本沒有任何理由拒絕。」依照CBA現行規定，國內球員最高頂薪（D類合約）為稅前600萬人民幣（約合新台幣2600萬元）。然而，據傳台新戰神開出的年薪超過這個數字，TPBL目前對於本土球員並沒有設定薪資上限，因此球隊只要有能力可以開出無限制的高薪。林庭謙上賽季場均出戰超過35分鐘，能繳出19.2分、2.7籃板、5.2助攻的亮眼數據，是天津隊無可取代的後場核心與第二號得分手。天津隊今年休賽季接連流失超級洋將詹姆斯與林庭謙，戰力受到嚴重打擊；在CBA與NBL逐漸融合、未來可能引入升降級制度的背景下，天津隊想繼續留在CBA面臨著不小的保級壓力。此外，前兩個賽季效力於浙江廣廈的台灣後衛林秉聖也已確定離開CBA，並且PLG的洋基工程確定透過交易得到他。對此，對岸媒體人麥穗豐提出警訊，林庭謙的離去給CBA敲響了警鐘：「在天津已經開出600萬人民幣頂配合約的前提下，林庭謙依舊選擇回到對岸打球。這提醒了CBA：周邊聯賽已經能夠開出不遜色於CBA的合約，且具備更好的商業開發能力與更多場外變現機會。CBA該如何應對這種變化？」即將開啟職業生涯新征程的林庭謙，也在個人社群平台上發文向天津道別。他感性寫道：「六年前，我帶著夢想來到天津，從一名選秀新人成長為今天的我。這座城市給了我機會，這支球隊給了我舞台，這裡的球迷給了我最大的支持和包容。」他感謝天津榮鋼俱樂部管理層與教練組的信任，以及所有並肩作戰的隊友與球迷。林庭謙強調，雖然即將開啟新旅程，但天津永遠是他職業生涯最重要的起點，這些回憶將珍藏在心，並期盼未來能「山水有相逢，來日皆可期」，以不同身分再次回到天津向大家道謝。