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狩王決定戰9月登場 活動任務已發布

挑戰任務1「活動：飛鳥所見之夢」

▲挑戰任務1「活動：飛鳥所見之夢」。（圖／翻攝自《魔物獵人：荒野》官網）

挑戰任務2「活動：解除束縛的鎖刃龍」

▲挑戰任務2「活動：解除束縛的鎖刃龍」。（圖／翻攝自《魔物獵人：荒野》官網）

更改組合包販售內容 購買享有高級特典

CAPCOM宣布，旗下熱門狩獵動作遊戲《魔物獵人：荒野》將在9月舉辦「狩王決定戰 Global Exhibition（冠軍表演賽）」，在日本、美國、法國及台灣4個地區官方大賽中奪冠的4支隊伍，將挑戰全新任務「飛鳥所見之夢」、「解除束縛的鎖刃龍」，這兩項全新任務也已經在遊戲中免費開放。《魔物獵人：荒野》預計在9月推出「狩王決定戰 Global Exhibition（冠軍表演賽）」，官方將在日本、美國、法國及台灣4個地區舉辦大賽，4個地區奪冠隊伍將會一起展開巔峰對決，本次「狩王決定戰 Global Exhibition（冠軍表演賽）」的2項全新挑戰任務已經正式上線，玩家們可挑戰看看，爭取最高排名。獵人等級（HR）100以上龍谷遺址大錘・輕弩槍、大劍・重弩槍、長槍・斬擊斧暗器鱆、海龍、歷戰王獄焰鱆獵人等級（HR）100以上龍谷遺址單手劍・銃槍、弓・雙劍、充能斧・操蟲棍歷戰王鎖刃龍官方宣布，《魔物獵人：荒野》預計用新價格重新登場，為了讓新玩家、回歸玩家方便選購遊戲，即日起停止販售「豪華版」、「高級豪華版」與「外觀DLC通行證」，已經購買的玩家權益不受影響，內容仍可使用和下載。另外，官方會推出包含遊戲和各種已經發售的付費新增內容（DLC）的組合包「黃金版」、收錄所有已經發布DLC的「外觀DLC通行證」，以及全新「額外外觀DLC包」，以上商品已在各大平台線上商店發售，並且附有「高級特典」。