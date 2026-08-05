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▲天津球團不僅證實已經開出「頂薪」留人遭拒，更在官宣文中直接幫忙公佈林庭謙下一站將正式返台降臨TPBL職籃，並加盟臺北台新戰神隊。（圖／取自FIBA官網）

▲林庭謙沒有打本屆瓊斯盃，因此沒有出席今日的記者會。（圖／取自FIBA官網）

台灣男籃明星後衛林庭謙今（5）日確定結束6年CBA生涯，返台加盟TPBL臺北台新戰神。隨著生涯即將展開全新篇章，也讓外界再次回顧這位中華隊主控一路走來的成長歷程。從國中畢業便遠赴美國追逐夢想，到成為CBA頂尖後衛，再回到台灣舞台，林庭謙的每一步，都離不開已故父親、也是基層名教練林正明的支持與規劃。在台灣籃球仍少有人選擇赴美發展的年代，林正明便決定讓兒子走上一條不同的路。林庭謙已故的父親林正明，過去曾是裕隆男籃主力後衛，退役後投入基層籃球培育工作，打造出能仁家商強大的後衛養成體系。包括陳盈駿、林俊吉、谷毛唯嘉、高錦瑋、林彥廷等多名台灣後場好手，都曾在能仁體系接受磨練。然而，即使父親就是籃球教練，林庭謙的成長道路並不是由林正明親自執教。林正明幾年前接受訪問時曾笑說：「給別人教就好，自己教容易吵架。」他選擇退居父親角色，在關鍵時刻給予建議，而不是過度介入兒子的籃球生涯。林庭謙國中畢業後，決定赴美發展，前往美國衛斯理基督高中（Wesleyan Christian Academy）追尋更高層級的籃球舞台。對當時的台灣球員而言，赴美挑戰仍是一條充滿未知的道路，但林正明支持兒子的選擇，希望他能透過不同環境開拓視野。在赴美之前，林正明特別提醒林庭謙，除了提升投籃能力外，也要加強運球能力以及左手使用，並訂下「四不」要求，包括不交女友、不喝酒、不抽菸、不碰毒品，希望兒子能把全部心力投入籃球。林正明幾年接受媒體訪問時回憶，林庭謙最大的優勢並不只是天賦，而是自律與對目標的清楚認知。「他很清楚自己要做什麼，在時間規劃上也有自己的想法。出去美國之後，他的視野變廣，這些都是他能夠進步的重要原因。」當年林庭謙跨越7825英里赴美，在美高打出絕佳表現，曾率領衛斯理基督高中擊敗美國強權高中隊伍，甚至單場轟下29分擊敗全美強權，更獲得多所NCAA第一級大學獎學金，隨後在布萊恩大學（Bryant University）菜鳥年就入選分區最佳新秀第一隊，成為台灣球員旅美的指標性先驅。美國籃球媒體也曾報導他的旅美故事，認為他是開啟台灣球員挑戰美國舞台的重要人物之一。2020年，他結束NCAA生涯後投入職業賽場，加盟中國男子籃球職業聯賽（CBA）天津先行者。在CBA六年間，林庭謙逐漸成長為天津隊後場核心，近年更繳出生涯最佳表現，場均達到19.2分、5.2助攻、1.5抄截，入選CBA全明星賽以及年度第二隊肯定。除了天賦之外，林庭謙對籃球的投入程度也是外界津津樂道的地方。陳冠全今日受訪時透露，林庭謙在球隊有一本專屬筆記本，會記錄每天訓練內容、比賽錯誤以及需要改進的細節。林正明也認為，兒子能夠在旅外環境站穩腳步，關鍵就是自律。「旅外球員要面對不同文化、不同環境，最重要的是自己管理自己。」從赴美求學、挑戰NCAA，到CBA站穩腳步，林庭謙一路走來證明台灣球員也能在更大的舞台競爭。如今他結束長達6年的CBA生涯，有望返台加盟TPBL臺北台新戰神，也將把多年旅外經驗帶回台灣籃壇。這段由父親啟蒙、赴美淬鍊、最終在職業賽場大放異彩的傳奇故事，也有望在TPBL臺北台新戰神展開全新篇章。