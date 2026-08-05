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漢光年度42號演習今（5）日登場，沒想到第一天軍方就出包。有民眾在社群網站披露，有官兵駕駛M60A3戰車執行任務時，「戰車零件掉了」，笑說「這樣怎麼打戰啦」。陸軍花防部證實此事，稱駕駛逃生門蓋板因固定螺絲鬆脫而掉落，經民眾提醒，已立即由後方車隊人員撿拾帶回後完成整修，並表示將檢討改進，深化官兵保修教育。花防部說，針對社群媒體刊登「戰車零件掉落」乙情，為本屬臺東地區指揮部於執行任務期間，行經臺東市志航路一段時，駕駛逃生門蓋板因固定螺絲鬆脫而掉落，經民眾提醒，已立即由後方車隊人員撿拾帶回後完成整修。花防部表示，將持續要求所屬單位，強化任務出勤前檢查並深化官兵保修教育，持恆檢討改進，以維部隊整體戰力。據了解，掉落的駕駛逃生門蓋板，平日不會使用到，但戰車要保持隨時能夠開啟，所以是官兵檢查沒有落實。有網友在threads公布一段影片和照片，指出戰車的零件掉了，開玩笑說「感覺很像是要棄車的時候從下面可以逃脫爬出來的逃生孔蓋，我應該把戰車零件拿去蝦皮拍賣，看看國防部的會不會來找我洽談」，更虧說「我看這個禮拜是沒假放了」不過網友隨後說，「只有當過兵的人才知道噴裝的痛苦」，他希望大家關注的是背後的安全問題。這次只是零件掉落沒有造成人員受傷。也希望不要因為這件事過度責怪當時執行任務的弟兄，畢竟每一位官兵都很辛苦。比起究責，更重要的是找出原因、檢討流程，避免同樣的事情再次發生，這才是大家最希望看到的。網友說，他只是剛好在現場，順手把東西撿起來而已。真正值得被關注的，不是撿到零件，而是如何讓每一次任務都能更安全、更完善。