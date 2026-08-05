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姚惠珍炸鍋開罵：司法威信被吳乃仁踩腳底

民進黨新系大老吳乃仁積欠台糖1.7億元，遭法院管收後僅12天便獲釋，理由是自稱罹患帕金森氏症，生活「無法自理」；不過，吳乃仁近日卻被爆出，兩度搭乘豪車前往兒子吳怡翰經營的健身房，與先前說法形成強烈反差，也再度掀起外界質疑。資深媒體人姚惠珍狠批，民怨怒火恐燒天，吳乃仁欠的這筆帳，恐怕得由民進黨年底選舉還。吳乃仁因台糖土地賤賣案，遭法院認定涉及背信，並被判須賠償台糖約1.7億元，他於6月11日主動前往地院報到，管收後解送至台中看守所；豈料，台糖卻撤回聲請管收，台中地院於6月22日准予釋放，吳乃仁僅在獄中待了短短12天。「要嘛快還欠台糖的1.7億元，要嘛就抓去關一關！」姚惠珍酸嗆，吳乃仁才關個幾天就說病很重，結果入獄前幾天被拍到上健身房，還有豪車司機接送，讓司法威信、國家法治全都被吳乃仁踩在腳底。姚惠珍直言，老百姓為了生活，大熱天跑外送賺個幾萬塊，反觀吳乃仁吃銅、吃鐵、吃台糖，欠了1.7億不用還債、不用坐牢，還有豪車接送上健身房，這種對比會激發民怨，到最後吳乃仁欠的這筆帳，恐怕得由民進黨年底選舉還。