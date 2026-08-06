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8/7迎立秋！一票人有感：天氣變乾了 4生肖留意健康狀況

▲不少民眾近日發現天氣變得乾燥，網友也紛紛分享頭髮較不易出油、呼吸道乾澀等感受。（圖／記者葉政勳攝）

立秋要這樣吃！養肺護肝是重點 少辛增酸更適合秋天

▲秋季燥氣容易影響肺部與呼吸道健康，建議多攝取蓮藕、百合、山藥、銀耳、蜂蜜等養肺食材，並減少辛辣、油炸食物，改採「少辛增酸」飲食原則。（示意圖／取自Pexels）

今年立秋將於8月7日晚間7時43分到來，不少民眾近日感受到空氣濕度下降，天氣逐漸轉乾。命理師楊登嵙表示，立秋後燥氣漸盛，應以養肺護肝為重點，多吃蓮藕、百合、銀耳、梨子等潤肺食材，飲食遵循「少辛增酸」，並維持充足睡眠與適度運動。同時他也點名生肖屬猴、蛇、虎、豬者，要留意腸胃及神經緊張等小毛病。一名網友4日在Threads上發文表示：「為什麼台灣天氣變乾了，好怪。」貼文曝光後，立即引起熱議，許多人紛紛有感直呼，「頭髮都比較不油了，明明一樣很熱」、「我的呼吸道整個感覺沙漠」、「昨天走路還在冒汗，今天起床整個好乾」、「確實變乾了！我每天都會開除濕，上面都會濕度，昨天新北才50初頭」。有人提到，是因為立秋節氣要來臨的關係，所以氣候變得逐漸乾燥，「快立秋了，秋乾氣爽」、「24節氣真的很準，但是我覺得白天不準，晚上才準」、「露點溫度下降了，但是氣溫變更高，濕度變得很低」。命理師楊登嵙表示，立秋之後陽氣漸收、秋燥漸盛，肺屬「嬌臟」，最容易受到乾燥氣候影響，民眾可能出現鼻腔乾澀、喉嚨不適、咳嗽等症狀，因此換季期間應把握「養肺潤燥、兼顧養肝」的原則，透過飲食與作息調整降低身體負擔。楊登嵙提醒，生肖屬猴、蛇、虎及豬的民眾，在未來半個月要多留意腸胃不適、神經緊繃等小毛病，保持規律生活、充足睡眠及適度運動，有助於平穩度過換季時節。楊登嵙建議，立秋後可多補充有助潤肺養陰的食物，例如蓮藕、百合、銀耳、山藥、梨子、蘋果、核桃、蜂蜜等。另外，也可適量食用綠豆粥、蓮子粥，有助清熱解暑。至於西瓜等性質偏寒的瓜果，入秋後則應適量食用，以免影響脾胃功能。飲食方面也應遵循「少辛增酸」原則，減少辛辣刺激食物，適量攝取奇異果、石榴、葡萄、檸檬等酸味水果，有助養肝。同時可增加地瓜、白菜、香菇、海帶等高纖食材，預防秋燥引發便秘，並避免暴飲暴食及過於油膩、煎炸的料理，以降低體內燥熱及呼吸道不適的風險。楊登嵙表示，立秋並不代表天氣立刻轉涼，俗稱「秋老虎」仍可能持續，高溫與乾燥容易使人情緒浮躁，因此應維持平穩心情，不宜過度憂慮。建議生活作息可配合節氣調整，養成早睡早起習慣，留意早晚溫差適時增減衣物，也不要長時間待在冷氣房，以免引發「空調病」。此外，羊肉等溫補食材可等天氣真正轉涼後再食用，與其依賴藥補，不如透過均衡飲食養生，更有助於安穩度過季節交替。