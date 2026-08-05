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姚元浩2年前在節目 《嗨！營業中》第2季，在球場拿球狂砸曾沛慈的頭，相關片段近日在社群遭到炎上。針對爭議內容，陶晶瑩在Podcast節目中也聊到了這件事，因為2年前節目播出時，完全沒有人在乎曾沛慈被K頭，認為片段現在會被罵爆的原因，就是曾沛慈最近拿到了《浪姐7》總冠軍再次翻紅，不然藝人不紅是沒有人Care的。面對這波遲到2年的炎上事件，陶晶瑩跟資深娛樂人吳小帽在《陶色新聞》節目中揭開了演藝圈真面目，吳小帽一針見血點出，「是不是因為曾沛慈紅了？我覺得兩年前曾沛慈還沒有現在這麼紅的時候，大家都不會care她怎麼了。」發言一出，讓陶晶瑩說：「哇天呀你講的好殘忍喔！」陶晶瑩接著透露歌王任賢齊也碰過一樣情況，表示他多年前出道時，因為還沒走紅，就算求媒體幫忙發照片都沒有人要理：「小齊哥說人沒紅的時候，剃個光頭都沒人理，但是人紅了，只是修個髮尾都有人說：『哇！好好看喔！』就是人微言輕。」兩人認為，姚元浩這陣子會被炎上的主要原因就是，曾沛慈最近靠著《浪姐7》總冠軍再次翻紅，在中國、台灣等地都獲得了許多新粉絲，為了更了解自己的偶像，大家理所當然會去補過去節目畫面，沒想到卻看到曾沛慈被其他人丟球欺負，怒氣之所以爆炸。