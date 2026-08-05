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藝人韓瑜近日在民視8點檔《阿松與阿暖》飾演女主角，由於她近年比較少頻繁接戲，因此粉絲都很珍惜見到她的時光，該劇日前到新北市板橋舉辦大型粉絲見面會，柯叔元、張睿家、林玟誼、楊子儀等主要演員皆到場與粉絲互動，不過身為女主角的她僅以「有事」為由缺席宣傳，引發部分粉絲失望。對此民視今（5）日也做出回應。據《鏡週刊》報導，《阿松與阿暖》日前舉辦街頭宣傳活動時，劇組主要演員幾乎全數出席，唯獨韓瑜未到場，僅以「有事」為由請假。報導也提到，6月首映會當天，劇組原本規劃拍攝多支社群宣傳短片，但部分內容最後未能完成，因此引發外界關注。針對相關報導，民視方面回應：「藝人有配合排定的宣傳行程，首映會當天也執行了宣傳影片拍攝以及媒體訪問。至於粉絲見面會確實是因為有私人行程，所以無法出席。」而韓瑜私生活一向低調，近年也減少台八演出，在演藝圈中朋友不多，以往受訪時她也透露自己就是大I人，不愛社交也不愛出門，大部分時間都在追劇與享受自我時光，唯一交好的就是何蓓蓓，只有對方能夠把她約出門。