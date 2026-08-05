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行政院會預計20日通過明年度中央政府總預算，對此，行政院長卓榮泰今（5）日喊話說，今年度的中央政府總預算，現在緊鑼密鼓在立法院審議當中，這兩部新、舊年度的預算，希望立法院不要把它擺在一起，盡快把今年度的預算審過。116年度中央政府總預算案已籌編完成，行政院依例於4日下午向總統賴清德報告編列情形。賴清德表示，明年度中央政府總預算歲出規模達新台幣3.6兆餘元，將以「零舉債、收支平衡、債務餘額下降」為首要目標，並擴大科技、國防、推動加薪、擴大減稅、增加社福、教育及公共建設投資，讓經濟成長成果由全民共享。卓榮泰下午出席「第45屆行政院文化獎」頒獎典禮前受訪時表示，明年度中央政府總預算，這幾個月下來，政院很周延地、精細地在規劃116年度中央政府總預算，昨天也正式向總統賴清德說明。卓榮泰指出，這個預算是一部不用舉債、達到債務平衡，且能夠降低整個債務餘額的一部平衡預算，其中有幾大領域，特別向賴清德報告，第一，是智慧科技，編相關預算；第二部分是社會福利，有大幅地成長；第三部分是韌性跟安全，其中是國防以及整個治水；再來是教育文化跟體育運動，這方面有新增的運動部，還有教育預算也達到憲法慣例；最後一項是公平分配，這一項占了相當大，尤其是包括人口對策新戰略，相關勞健保的補助、挹注等，總共算起來，達到3.6兆餘元的歲出。卓榮泰續指，能夠這麼編，是因為百工百業、國人在過去這一年創造很好的成績，所以有高的歲入，政府也將經濟的果實讓全民來共享，所以平均地分配在這幾個地方。他強調，因為經濟成長，政府就有能力做更多的國家建設、整體發展跟社會福利，也因為經濟成長，政府更有必要擴大更多的國家投資，來因應未來持續的高成長率，所以在這兩項平衡之下，跟總統做了這個報告。卓榮泰說，希望透過法定的程序，在8月底能夠送請立法院，今年度的中央政府總預算，現在緊鑼密鼓在立法院審議當中，這兩部新、舊年度的預算，希望立法院不要把它擺在一起，盡快把今年度的預算審過；明年度的預算也應該在法定期間內，讓它審理完畢，政府明年才能夠全速、如數地展開各種國家建設跟對人民的照顧。