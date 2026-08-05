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陳東豪點名新竹縣：下一個被「送出去」的縣市

2026九合一選舉逐漸逼近，藍綠陣營早已打得火熱，台中市長盧秀燕日前將選戰定調為「挺賴、反賴」的對決，不過資深媒體人陳東豪卻潑了一盆冷水，直言國民黨眼前最大的敵人不是賴清德，而是自己；若提名內鬥、整合失敗持續惡化，嘉義市、彰化縣、宜蘭縣，甚至新竹縣，都可能提前拱手讓給賴清德，形同一次送出4份「選舉大禮」。陳東豪近日在政論節目分析，盧秀燕若真要把年底選舉定位為「挺賴、反賴」之戰，就必須先處理國民黨內部提名與整合問題。他直言，現在選戰還沒正式開打，國民黨卻已經因內部紛爭，讓多個縣市陷入危機，「你還沒選，國民黨已經送3個縣長給賴清德」。陳東豪點名嘉義市、彰化縣及宜蘭縣，認為目前選情發展都對國民黨相當不利，而近期新竹縣黨內競爭持續升溫，也可能成為下一個失守的縣市。他狠批，這些地方並非民進黨原本就握有絕對優勢，而是國民黨自己因內鬥與整合失敗，白白把機會送到敵人手中。談及宜蘭縣選情，陳東豪以民進黨徵召律師林國漳為例表示，林國漳也是賴清德臨時找來投入選戰，並非長期經營地方的強勢人選，他反問：「嘉義、彰化、宜蘭是民進黨很強嗎？包括新竹縣，不是耶。」認為真正的問題仍是國民黨內部遲遲無法整合，提名與選戰策略一團亂，至於新竹縣目前更是「殺成這樣子」。陳東豪坦言，自己不敢說國民黨最終一定會敗選，但依照目前局勢發展，黨內紛爭勢必持續侵蝕藍營戰力。他更諷刺表示，這些縣市恐怕都將成為「國民黨送給賴清德的禮物」，若情勢沒有改變，一口氣送出嘉義市、彰化縣、宜蘭縣及新竹縣4個縣市，「這就是送大禮」。